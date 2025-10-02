Advertisement
CM मोहन ने अपने मंत्रियों को दिया नया टास्क, हेमंत खंडेलवाल ने भी दिया था यही सुझाव

MP News: सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रियों को नया टास्क दिया है, जबकि यही सुझाव प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी दिया था, जिसके बाद अब मंत्रियों के पास इस नए टास्क पर काम करना होगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:26 AM IST
सीएम मोहन का मंत्रियों को नया टास्क
CM Mohan Yadav New Task: सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रियों को प्रभार के जिलों में सक्रियता बढ़ाने का टास्क दिया है. उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार के जिलों में जनता दरबार लगाए और उनकी समस्याओं का निराकरण करें. बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कुछ इसी तरह का सुझाव दिया था, जिसके बाद अब यह फैसला संगठन और सरकार दोनों के हिसाब से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां मंत्रियों को विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी करनी होगी. प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्रियों को संगठन पर स्तर पर भी समीक्षा करनी पड़ सकती है. 

संगठन और सरकार में समन्वय 

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों का प्रभार के जिलों पर पूरी तरह से फोकस नहीं है. जिससे आमजन ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं में भी असंतुष्टी देखनी की बात सामने आ रही है. कई जिलों में प्रभारी मंत्रियों की शिकायत है कि जिले से जुड़े जरूरी कामों के लिए भी मंत्रियों की तलाश करनी पड़ती है, ऐसे में सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को प्रभार के जिलों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. 

हेमंत खंडेलवाल का सुझाव 

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए सत्ता पक्ष के साथ मिलकर मंत्रियों के नियमित राजधानी प्रवास की वकालत की थी, वहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर की है. ऐसे में अब संगठन की बात को भी सरकार की तरफ से स्वीकार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि अब मंत्रियों के कुछ दिन प्रभार के जिलों के लिए फिक्स हो सकते हैं और उसी हिसाब से काम होगा. हालांकि इस बीच चेतन्य कुमार काश्यप जैसे कुछ मंत्रियों की कार्यशैली को सराहना भी मिल रही है, उन्होंने एक केंद्रीयकृत कार्यालय स्थापित किया है, जहां जनता और कार्यकर्ताओं के कार्यों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है. यदि किसी कारणवश आमने-सामने मुलाकात संभव नहीं होती, तो वे खुद लोगों को कॉल कर जरूरी मामलों पर चर्चा करते हैं. 

माना जा रहा है कि मंत्रियों को अब उनके प्रभार के जिलों में सक्रियता मिलेगी और उसी हिसाब से आगे के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इंदौर जिले का प्रभार अपने पास ले रखा है. ऐसे में अब उनके इस टास्क के बाद मंत्रियों की सक्रियता जिलों में दिख सकती है. 

;