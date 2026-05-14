अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव, MP में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं; कितने मंत्री बनेंगे?

MP Govt Cabinet Expansion: सीएम मोहन यादव के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई हैं. सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. उनकी इस मुलाकात को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब सीएम मोहन दिल्ली दौरे पर आए थे तब उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी. ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार हो रहा है. क्योंकि एक तरफ सीएम मोहन दिल्ली में पार्टी आलाकमान के नेताओं से मिल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वह अपने मंत्रियों का फीडबैक भी ले रहे हैं. जिससे एमपी में सियासी हलचल तेज होती दिख रही है.

6 से 7 नए मंत्री बन सकते हैं

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि मई-जून के बीच मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है. जिसमें कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा और कुछ नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा. माना जा रहा है कि कुछ सीनियर मंत्रियों को राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जबकि उनकी जगह कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. यही वजह है कि अमित शाह से होने वाली सीएम मोहन यादव की मुलाकात को खास माना जा रहा है. इससे पहले बीजेपी के सीनियर नेता और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजवयर्गीय ने भी हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से मुलाकात की थी. जबकि अब सीएम मोहन यादव उनसे मिल रहे हैं. इन्ही सब मुलाकातों को लेकर एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 6 से 7 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है.

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मोहन मंत्रिमंडल में 4 पद खाली

दरअसल, मोहन यादव सरकार में अभी चार मंत्री पद खाली हैं. मध्य प्रदेश में सीएम मोहन समेत कुल मंत्रियों की संख्या 35 हो सकती है. इस हिसाब से अभी 4 और मंत्रियों की नियुक्तियां एमपी में हो सकती हैं. लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पहले से मंत्रिमंडल में शामिल कुछ चेहरों को हटाया जा सकता है. जबकि उनकी जगह कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा. मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी. लेकिन नई सरकार में कुछ सीनियर मंत्रियों को जगह नहीं मिली थी. ऐसे में माना जा रहा है कि अनुभव और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगामी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है.

पंचायत निकाय चुनाव पर फोकस

भाजपा आगामी नगरीय निकाय और पंचायत स्तर की राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की तैयारी में है. इसी हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी है. जिसमें बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल अंचल का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा ओबीसी, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है.

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