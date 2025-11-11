MP में शुरू हुई निगम-मंडलों में नियुक्तियों की सुगबुगाहट, CM मोहन का 2 घंटे मंथन

CM Mohan Met BL Santosh: बिहार चुनाव का प्रचार थमने के बाद नेताओं की भी वापसी हो चुकी है, ऐसे में मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ दो घंटे तक मंथन किया है, इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हितानंद सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे, माना जा रहा है कि सभी के बीच करीब दो घंटे तक चर्चा हुई है जो निगम मंडलों में नियुक्तियों से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं.

निगम मंडलों में नियुक्तियों की तैयारियां

बताया जा रहा है कि सीनियर नेताओं के बीच हुई बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय, निगम-मंडलों और बोर्डों में होने वाली नियुक्तियों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि बिहार चुनाव परिणामों के बाद एमपी में निगम-मंडल, आयोग और बोर्डों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पार्टी नेतृत्व का फोकस पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों के साथ-साथ वर्तमान विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां देकर संगठन में संतुलन बनाए रखने पर है. सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में शामिल हुए अन्य दलों के प्रभावशाली नेताओं को भी नई जिम्मेदारियों में समायोजित करने पर विचार किया गया है.

इन दो नियुक्तियों पर भी सबकी नजर

बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए आगे की नियुक्तियों पर भी मंथन हुआ, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकों और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की सूची को अंतिम रूप देने की दिशा में जल्द निर्णय लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि सूची तैयार करते समय क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा. क्योंकि इस पर भी सबकी नजरें हैं कि अगला युवा मोर्चा का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि वर्तमान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जबकि महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नारोलिया भी राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं.

नियुक्तियां जल्द होंगी

माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की नियुक्तियों के बाद अब मोहन सरकार निगम मंडलों में नियुक्तियां भी जल्द ही कर सकती है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार की निगम मंडल नियुक्तियों में कई अहम बदलाव दिख सकते हैं.

