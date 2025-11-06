Advertisement
बिहार में सीएम मोहन का ताबड़तोड़ प्रचार, निशाने पर महागठबंधन, इन जिलों में होंगी सभा

Bihar Election 2025: सीएम मोहन यादव बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार करने में जुटे हैं, सीएम मोहन गुरुवार को भी कई जिलों में प्रचार करेंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:45 AM IST
बिहार में प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव
बिहार में प्रचार करेंगे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Campaign Bihar Election: एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान होना है, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए आज से ताबड़तोड़ प्रचार का दौर भी शुरू हो रहा है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए एनडीए में जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है, ऐसे में वह लगातार बिहार का दौरा कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं, सीएम मोहन यादव गुरुवार को भी बिहार विधानसभा चुनाव में कई जिलों में रैलियां और सभाएं करने वाले हैं. 

सीएम मोहन का बिहार दौरा 

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने सीएम मोहन यादव आज दिनभर बिहार के दरभंगा और गया जिलों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे. वह सबसे पहले सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर भोपाल से बिहार के लिए रवाना होंगे और 12 बजकर 15 मिनट पर दरभंगा आएंगे. यहां वह उच्च विद्यालय रहिका खेल मैदान बिस्फी जिला मधुबनी पहुंचेंगे, दोपहर 1 बजकर 45 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह वजीरगंज जिला गया आएंगे और शाम को 4 बजे से 4 बजकर 20 मिनट तक बीजेपी के लिए प्रचा करेंगे. वह शाम को भोपाल लौटेंगे. 

बीजेपी ने लगाई ताकत 

बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है. पार्टी ने देशभर के प्रमुख नेताओं को प्रचार में झोंक दिया है, जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल हैं. क्योंकि चुनावी समर में प्रचार के लिए सीएम मोहन यादव की भी जमकर डिमांड देखी जा रही है. ऐसे में वह लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हुए हैं. पार्टी नेतृत्व भी उनकी जनस्वीकृति को देखते हुए उन्हें बिहार में कई अहम सीटों पर प्रचार के लिए भेजने की योजना बना रहा है. 

बिहार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के कई और नेताओं की भी ड्यूटी लगी हुई है, जो लगातार पार्टी के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं. बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है.

