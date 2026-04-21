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तमिलनाडु के चुनावी रण में मोर्चा संभालेंगे सीएम मोहन, दिनभर इन सीटों पर करेंगे प्रचार

CM Mohan Yadav: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव भी अब प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं. वह 21 अप्रैल से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 21, 2026, 07:14 AM IST
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सीएम मोहन यादव तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार
सीएम मोहन यादव तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार

Tamilnadu Election: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोटिंग का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है. वैसे-वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार तेज होता जा रहा है. बीजेपी इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है. पार्टी ने कई सीनियर नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में उतारा है. ऐसे में दूसरे राज्यों के नेता भी लगातार प्रचार में जुटे हैं. सीएम मोहन यादव भी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं. वह 21 अप्रैल को तमिलनाडु अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे. 

एल मुरूगन के समर्थन में करेंगे प्रचार

सीएम मोहन यादव 21 अप्रैल को तमिलनाडु की अविनाषी विधानसभा सीट पर प्रचार करेंगे. यहां से बीजेपी के सीनियर नेता और मोदी सरकार में मंत्री डॉ. एल. मुरुगन चुनाव लड़ रहे हैं. खास बात यह है कि वह एमपी से राज्यसभा सांसद हैं. ऐसे में उनका एमपी से भी सीधा कनेक्शन है. एल. मुरुगन तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं. ऐसे में उनके समर्थन में बीजेपी के सीनियर नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं. एमपी से राज्यसभा सांसद होने की वजह से यहां के नेता भी उनके प्रचार में लगातार पहुंच रहे हैं. सीएम मोहन यादव मंगलवार को उनके समर्थन में कोयंबटूर में शाम को रोड शो करेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे. इसके अलावा वह रासिपुरम विधानसभा में भी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे. 

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मुख्यमंत्री मंगलवार को दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचेंगे और यहां चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे. वह तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटें रासिपुरम और अविनाशी में प्रचार करने वाले हैं. इससे पहले वह पश्चिम बंगाल और असम में भी लगातार प्रचार कर चुके हैं. जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है. वैसे ही प्रचार की रफ्तार भी तेज हो रही है. चुनावी राज्यों में इस बार भी एमपी बीजेपी के नेताओं ने प्रचार और रणनीति का मोर्चा संभाल रखा है. बीजेपी के कई नेताओं की ड्यूटी इस बार भी अलग-अलग राज्यों के चुनाव प्रचार में लगाई गई है.  

ये भी पढ़ेंः MP में कांग्रेस कर सकती है बड़ी संगठनात्मक सर्जरी, भोपाल से दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट, होगा एक्शन 

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