बिहार चुनाव में CM मोहन करेंगे धुआंधार प्रचार, यहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में प्रचार तेज हो गया है. सीएम मोहन यादव की भी बिहार चुनाव में प्रचार के लिए जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है. वह लगातार प्रचार में जुटे भी है. लेकिन बुधवार से बिहार में सीएम मोहन यादव का धुआंधार प्रचार शुरू हो रहा है. सीएम मोहन यादव आज सुबह से लेकर शाम तक बिहार में बीजपी और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, ऐसे में सीएम मोहन के साथ-साथ कई मंत्रियों ने भी बिहार में डेरा जमा लिया है, जहां वह बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जुटे हैं.

सीएम मोहन यहां करेंगे प्रचार

सीएम मोहन यादव आज आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे, वह बिहार के तीन विधानसभा क्षेत्र कटोरिया, नाथनगर और आलमनगर में जनसभाएं करेंगे. सीएम सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर भोपाल से बिहार की राजधानी पटना के लिए रवाना होंगे और फिर रात में ही वापसी करेंगे. मुख्यमंत्री का यह बिहार दौरा भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान प्रचार में और तेजी देखी जा रही है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन सभाओं में डॉ. यादव विकास, सुशासन और केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे.

बीजेपी आने वाले कुछ दिनों में सीएम मोहन यादव को लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में व्यस्त रखने वाली है, बताया जा रहा है कि बिहार में प्रचार के लिए सीएम मोहन यादव की लगातार डिमांड भी देखी जा रही है. जिससे वह बिहार के अलग-अलग विधानसभा इलाकों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार करने में भी जुटे हैं.

एमपी बीजेपी नेताओं की लगी ड्यूटी

वहीं बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के कई और नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है. जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में जुटे हैं.

