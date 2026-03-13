Advertisement
भोपाल में जुटेंगे MP-राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 70 से ज्यादा विधायक, लोकसभा स्पीकर भी आएंगे

Bhopal MLA Conference: मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 70 से ज्यादा युवा विधायक भोपाल में 30 और 31 मार्च को जुटेंगे. ये सभी विधायक 45 साल से कम उम्र के होंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:35 PM IST
भोपाल में जुटेंगे 3 राज्यों के युवा विधायक
MP Politics: मध्य प्रदेश की राजधानी में तीन राज्यों के युवा विधायकों का संवाद होने वाला है. जहां 30 और 31 मार्च को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 70 से ज्यादा विधायक जुटेंगे. ये सभी विधायक 45 साल से कम उम्र के होंगे. ये सभी विधायक दो दिनों तक संसदीय प्रणाली पर विचार मंथन की प्रक्रिया में शामिल होंगे. खास बात यह है कि इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे. इसके लिए एमपी विधानसभा के सचिवालय की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. बताया जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ से युवा विधायकों की लिस्ट मांगी गई है. 

भोपाल में होगा कार्यक्रम

भोपाल में होने वाले सम्मेलन के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने बताया कि युवा विधायकों को जोड़ा जा रहा है. करीब 70 से 80 विधायक यहां आने वाले हैं. राजस्थान और छत्तीसगढ़ के युवा विधायकों की लिस्ट मांगी गई है. जैसे ही लिस्ट मिलेगी तो और आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. ये सभी विधायक 45 साल से कम उम्र के होंगे औ युवाओं के बीच संसदीय प्रणाली को लेकर संवाद होगा. खास बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार इस सम्मेलन को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं. क्योंकि इस सम्मेलन का नेतृत्व एमपी की तरफ से किया जा रहा है. 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आएंगे 

युवा विधायकों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आएंगे और वह संवाद करेंगे. कार्यक्रम में सीएम डॉ मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार,संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल रहेंगे. ये सभी 31 मार्च को युवा विधायकों से संवाद करेंगे. इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्षों को भी इस सम्मेल में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है. 

2023 में बड़ी संख्या में चुने गए युवा विधायक 

बता दें कि 2023 में इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे. जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी संख्या में युवा नेताओं को जनता ने विधायक बनाकर सदन में भेजा था. ऐसे में अब युवा विधायकों को संसदीय प्रणाली से रूबरू कराया जा रहा है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की और समझ हो सके. इसलिए भोपाल में यह आयोजन किया जा रहा है. 

