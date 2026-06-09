/क्यों रद्द हुआ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया सब, 3 प्वाइंट में समझिए

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MP Rajya Sabha Elections 2026: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. 9 जून को स्क्रूटनी के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है. इसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक आदेश भी जारी किया है. उसमें नामांकन रद्द होने का कारण भी बताया गया है. आदेश के मुताबिक, नामांकन पत्र की जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आधार बनाते हुए नामांकन रद्द करने का फैसला किया है.
जारी आदेश के मुताबिक, मीनाक्षी नटराजन की तरफ से जवाब में तीन पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें रिकॉर्ड में लिया गया. रिटर्निंग ऑफिसर ने इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद पाया कि उन्होंने मौखिक रूप से भी स्वीकार किया कि संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में उन्होंने प्रतिवादी के रूप में जवाब दाखिल किया है. जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उसमें उन्हें उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा चुका है. इसी आधार पर मामले की जानकारी होने की पुष्टि मानी गई.
इन तीन कारणों के चलते नामांकन निरस्त कर दिया गया है.
1. फॉर्म-26 के शपथ पत्र में संबंधित न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे शपथ पत्र अपूर्ण पाया गया.
2. संबंधित मामले में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और अभ्यर्थी को समन जारी किया गया था, इसलिए प्रकरण लंबित होना सिद्ध माना गया.
3. अभ्यर्थी द्वारा न्यायालय में जवाब भी प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी थी.
तथ्यों को छिपाना गंभीर विषय
वहीं रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, अधूरा या अपूर्ण एफिडेविट प्रस्तुत करना और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना गंभीर विषय है. आदेश में कहा गया कि यह मतदाताओं से उम्मीदवार से जुड़ी पूरी जानकारी छिपाने के समान है. इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक के अध्याय-6 के बिंदु क्रमांक 10 (xiii) तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किया जाता है.
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