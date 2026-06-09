Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP-Politics
  • /क्यों रद्द हुआ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया सब, 3 प्वाइंट में समझिए

क्यों रद्द हुआ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया सब, 3 प्वाइंट में समझिए

Meenakshi Natarajan Nomination Cancelled: राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. राज्ससभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है. इसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ने आदेश जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि नामांकन रद्द होने के क्या कारण हैं.

Written ByAnil NagarEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 09, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:53 PM IST
क्यों रद्द हुआ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया सब, 3 प्वाइंट में समझिए
Image Credit: MP Rajya Sabha Elections 2026

About the Author

Anil Nagar

Anil Nagar

अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्यों रद्द हुआ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया सब
MP Rajya Sabha Chunav1 min ago
2
MP Rajya Sabha Chunav1 hr ago
3
ujjain crime news2 hrs ago
4
Amarpatan News2 hrs ago
5
Shajapur News3 hrs ago