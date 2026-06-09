/क्यों रद्द हुआ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन? रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया सब, 3 प्वाइंट में समझिए

इन तीन कारणों के चलते नामांकन निरस्त कर दिया गया है.

1. फॉर्म-26 के शपथ पत्र में संबंधित न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे शपथ पत्र अपूर्ण पाया गया.

2. संबंधित मामले में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और अभ्यर्थी को समन जारी किया गया था, इसलिए प्रकरण लंबित होना सिद्ध माना गया.

3. अभ्यर्थी द्वारा न्यायालय में जवाब भी प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी थी.



तथ्यों को छिपाना गंभीर विषय

वहीं रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक, अधूरा या अपूर्ण एफिडेविट प्रस्तुत करना और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना गंभीर विषय है. आदेश में कहा गया कि यह मतदाताओं से उम्मीदवार से जुड़ी पूरी जानकारी छिपाने के समान है. इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक के अध्याय-6 के बिंदु क्रमांक 10 (xiii) तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किया जाता है.