निर्मला सप्रे मामले में नया सियासी मोड़, कांग्रेस ने भेजा व्हिप, विधायक आखिर किस तरफ ?

Bina MLA Nirmala Sapre: बीना विधायक निर्मला सप्रे के मामले में एमपी हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है. उसके पहले एक और जानकारी सामने आई है. हाल ही में एमपी विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया गया था. जिसके लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था. कांग्रेस ने सभी विधायकों के साथ निर्मला सप्रे को भी व्हिप भेजा है. जो उनके लिए दलबदल मामले में चल रही सुनवाई में बड़ा हथियार बन सकता है. क्योंकि इससे पहले कोर्ट में हुई सुनवाई में निर्मला सप्रे ने यह कहा था कि वह कांग्रेस पार्टी में ही है. ऐसे में अब कांग्रेस के व्हिप को वह कोर्ट में अपने पक्ष में दिखा सकती हैं.

निर्मला सप्रे को भेजा था व्हिप

दरअसल, 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित हुआ था. जिसके लिए कांग्रेस विधायक सोहनलाल बाल्मिकी जो सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं. उन्होंने विधायकों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया था. यह व्हिप निर्मला सप्रे के पास भी पहुंचा था. जिसमें लिखा गया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संकल्प प्रस्ताव पर पार्टी के पक्ष में वोटिंग करें. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस चाहती थी कि निर्मला सप्रे अगर भाजपा के पक्ष में वोट करती तो स्थिति बदल सकती थी. लेकिन सत्र के दौरान वोटिंग की स्थिति नहीं बनी.

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निर्मला सप्रे के हक में जा सकता है व्हिप

कांग्रेस की तरफ से विधायक निर्मला सप्रे को जारी किया गया व्हिप उनके लिए हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में बड़ा हथियार बन सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली सुनवाई के दौरान निर्मला सप्रे ने कोर्ट के सामने कहा था कि वह अभी भी कांग्रेस की विधायक है. ऐसे में अब इस व्हिप के आधार पर वह कोर्ट के यह तर्क दे सकती हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उन्हें अपना विधायक मानती है, ऐसे में उनके खिलाफ दल-बदल लागू नहीं होता.

एमपी हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल से जुड़े मामले में ठोस सबूत मांगे हैं. क्योंकि इससे पहले सुनवाई के दौरान उमंग सिंघार ने सोशल मीडिाय की पोस्ट और तस्वीरों का हवाला दिया था. लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था कि सोशल मीडिया पोस्ट दलबदल के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हो सकते हैं. इसलिए मामले में पर्याप्त सबूत होने चाहिए. लेकिन कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया यह व्हिप अब निर्मला सप्रे के लिए बड़ा हथियार बनता दिख रहा है.

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