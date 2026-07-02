दतिया उपचुनाव ऐलान पर मचा सियासी घमासान, EC पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP ने ठोंका दावा

क्या बोले मंत्री कैलाश

वहीं उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि 'भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव भी जीतेगी.' पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और उम्मीदवार की घोषणा पार्टी नेतृत्व करेगा. साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों पर पलटवार करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि 'कांग्रेस न्यायपालिका, कार्यपालिका और निर्वाचन आयोग सभी पर सवाल उठाती रहती है.'



उपचुनाव का शेड्यूल

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक, दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा. इसके बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा. मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था रहेगी. मतगणना 4 अगस्त को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे.