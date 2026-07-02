दतिया उपचुनाव ऐलान पर मचा सियासी घमासान, EC पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP ने ठोंका दावा

राज्य चुनें
Jitu Patwari on Datia By-Election: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है. चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा है, वहीं भाजपा ने उपचुनाव में जीत का भरोसा जताया है. दतिया सीट पर होने वाला यह उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता नजर आ रहा है.
दतिया उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला है. जीतू पटवारी ने लिखा, 'भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी है. संविधान और लोकतंत्र अब भाजपा के लिए महज शब्द भर रह गए हैं. लगता है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने संविधान की नहीं, संघ की किताब की शपथ ली है. जिस तरह चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है, उसे आज पूरा देश देख रहा है. लेकिन हम डरेंगे नहीं, न रुकेंगे. भाजपा और चुनाव आयोग को दतिया की जनता सबक सिखाएगी.'
भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी है।
संविधान और लोकतंत्र अब भाजपा के लिए महज़ शब्द भर रह गए हैं।
लगता है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने संविधान की नहीं, संघ की किताब की शपथ ली है।
जिस तरह चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है, उसे आज…
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) July 2, 2026
क्या बोले मंत्री कैलाश
वहीं उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि 'भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव भी जीतेगी.' पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और उम्मीदवार की घोषणा पार्टी नेतृत्व करेगा. साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आरोपों पर पलटवार करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि 'कांग्रेस न्यायपालिका, कार्यपालिका और निर्वाचन आयोग सभी पर सवाल उठाती रहती है.'
उपचुनाव का शेड्यूल
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक, दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा. इसके बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा. मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था रहेगी. मतगणना 4 अगस्त को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे.
क्यों खाली हुई थी सीट?
बता दें कि दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 28 साल पुराने सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. दो साल से अधिक की सजा मिलने के कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस फैसले के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सीट को रिक्त घोषित कर दिया, जिससे दतिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!