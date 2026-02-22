Advertisement
'हिंदू कोई धर्म नहीं...' एक बार फिर अपने बयानों से घिरे दिग्विजय सिंह, लोगों ने जताई नाराजगी

MP Politics: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान "हिंदू राष्ट्र" के मुद्दे पर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि "हिंदू कोई धर्म नहीं है" और भारत को "हिंदू राष्ट्र" के बजाय "भारतवर्ष" कहा जाना चाहिए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 22, 2026, 11:44 AM IST
Digvijay Singh News: कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं. हाल ही में पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने एक बार फिर "हिंदू राष्ट्र" के कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा बयान दिया है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि "हिंदू कोई धर्म नहीं है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश का नाम भारत है और इसे "भारतवर्ष" कहा जाना चाहिए. उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है.

दिग्विजय सिंह का बयान
पुणे में रिपोर्टर्स से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, "हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है और भारत को भारतवर्ष कहा जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं. भारत एक देश है, और भारतीय संविधान में साफ-साफ लिखा है" उन्होंने सवाल किया कि जब संविधान में भारत या भारतवर्ष का ज़िक्र है तो देश को हिंदू राष्ट्र क्यों कहा जाता है?

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि, "मैंने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, भारत एक राष्ट्र है, और यह हमारे भारतीय संविधान में है. वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, तो वे भारतवर्ष क्यों नहीं कहते हैं. इसे हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं?" बता दें कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है. भारत एक राष्ट्र है, और यह भारतीय संविधान में साफ-साफ लिखा है. ऐसे में दिग्गविजय सिंह के इस बयान से राजनीतिक हंगामा मच गया है.

यह भी पढ़ें: हेमंत कटारे के इस्तीफे पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान, कहा-वह उपनेता रहेंगे

 

लोगों ने जताई नाराजगी
दिग्विजय सिंह के बयान के बाद, "हिंदू राष्ट्र" बनाम "भारत" पर बहस एक बार फिर तेज़ होने की उम्मीद है. यह देखना बाकी है कि उनके बयान पर पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शन क्या आते हैं. कुछ लोग दिग्विजय सिंह के बयान को हिंदू विरोधी बता रहे हैं. लोगों का मानना ​​है कि वह एक खास धर्म के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इसीलिए वह अक्सर हिंदुओं का अपमान करते हैं और उनके बारे में विवादित बयान देते हैं. इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ न मिलाने के मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए.

'हिंदू कोई धर्म नहीं...' एक बार फिर अपने बयानों से घिरे दिग्विजय सिंह
