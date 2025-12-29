क्या RSS पर की पोस्ट से घर में ही घिरे दिग्विजय सिंह ? पूर्व सांसद की बेटी बोली-कब होगी कार्रवाई

Digvijay Singh: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट के बाद राजनीति दिल्ली से भोपाल तक गरमाई हुई हैं. अब इस मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद और सीनियर नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को लेकर लंबी फेसबुक पोस्ट की है. निधि चतुर्वेदी फिलहाल एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की टीम में महासचिव हैं, ऐसे में उनका बयान अहम माना जा रहा है. निधि चतुर्वेदी ने कांग्रेस आलाकमान से दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है. दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद एमपी में भी सियासी घमासान मचा हुआ है.

निधि चतुर्वेदी के सवाल

कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा 'दिग्विजय सिंहके बयान ने पार्टी की वैचारिक लड़ाई को कमजोर करने का काम किया है. क्योंकि उनका बयान पार्टी के उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए झटका है, जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं. कांग्रेस के सीनियर नेता होने के नाते दिग्विजय सिंह की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह पार्टी को मजबूती दे लेकिन वह विपक्ष का गुणगान करने में लगे हैं. सुर्खियों में रहने के लिए ऊल-जलूल बयाने देते हैं.'

अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है मामला

निधि चतुर्वेदी ने कहा ' मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप दिग्विजय सिंह का रहा है. पिछले 2 दशकों में पार्टी के हर फैसले में उनका रोल रहा है. संगठनात्मक फैसले, चुनावी दिशा से लेकर बड़ी नियुक्तियों में उनकी भूमिका रही है. जिससे समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता हाशिए पर ले गए या राजनीति से बाहर हो गए. इसलिए कांग्रेस को अब सामंती सलाहकारों से नहीं बल्कि लड़ने वाले योद्धाओं की जरुरत है, जिनके अंदर पार्टी की विचारधारा को लेकर किसी तरह का कोई संशय न हो. निधि ने कहा 'कांग्रेस हाईकमान अब अपनी मौन संस्कृति को त्यागे और कार्रवाई करें. क्योंकि दिग्विजय सिंह की यह पोस्ट अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जिससे पार्टी का मनोबल गिराने का काम किया है. पार्टी हाईकमान को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.'

सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं निधि चतुर्वेदी

निधि चतुर्वेदी मध्य प्रदेश कांग्रेस में महासचिव हैं और वह कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी हैं, जो छतरपुर जिले से आते हैं, निधि चतुर्वेदी का परिवार बुंदेलखंड में कांग्रेस का बड़ा नाम माना जाता है, उनके चाचा आलोक चतुर्वेदी भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं. सत्यव्रत चतुर्वेदी और दिग्विजय सिंह के बयान भी अक्सर चर्चाओं में रहे हैं, जबकि अब दिग्विजय सिंह को लेकर दिया गया निधि चतुर्वेदी का बयान भी फिलहाल एमपी का सियासी पारा गर्मा रहा है.

वहीं इस मामले में बीजेपी भी एक्टिव हैं, जब इस दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सीएम मोहन यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने उन्हें बीजेपी में आने का ही ऑफर दे दिया था, जबकि बीजेपी के कई दूसरे सीनियर नेताओं ने भी यह बयान दिया था दिग्विजय सिंह ने हकीकत को माना है. ऐसे में अब निधि चतुर्वेदी के बयानों से सियासी घमासान और तेज हो गया है.

क्या थी दिग्विजय सिंह की पोस्ट

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर के दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने आरएसएस और भाजपा के संगठनात्मक क्षमता की तारीफ की थी, इस फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी संगठन के कई बड़े नेता दिख रहे थे. जिस पर दिग्विजय सिंह ने लिखा था 'यह बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक और भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना. यह संघटन की ताकत को दिखाता है. उन्होंने संगठन को कोड अन कोड किया था. जिसके बाद से यह पोस्ट चर्चा में बनी हुई है.

