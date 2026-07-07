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'पूरी तरह धार्मिक यात्रा, कोई राजनीतिक नहीं...', राम मंदिर चंदा मामले पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी अयोध्या यात्रा पूरी तरह धार्मिक होगी. इसमें कोई राजनीति नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे सब कुछ दिया.

Written ByAnil NagarEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:51 PM IST
'पूरी तरह धार्मिक यात्रा, कोई राजनीतिक नहीं...', राम मंदिर चंदा मामले पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह
Image Credit: Digvijay Singh NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Anil Nagar

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अनिल नागर ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. अनिल नागर लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़ी मीडिया में पिछले 5 वर्षों से संवाददाता के तौर पर कार्यरत हैं. अनिल नागर ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है.

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