'पूरी तरह धार्मिक यात्रा, कोई राजनीतिक नहीं...', राम मंदिर चंदा मामले पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

Digvijay Singh News: राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार समेत अन्य आरोपियों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा पूरी तरह धार्मिक होगी, कोई राजनीतिक नहीं. दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि वह 80 वर्ष के हो चुके हैं और पार्टी ने उन्हें सांसद, विधायक सहित सब कुछ दिया है. उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव के समय भी उन्होंने स्वयं कहा था कि किसी अन्य व्यक्ति को मौका दिया जाए. उन्होंने कहा कि अब उनकी लड़ाई केवल धर्म की है और वह धर्म रक्षा के लिए काम करेंगे. दिग्विजय सिंह ने बताया कि वह अपनी यात्रा 2 अक्टूबर के बजाय दशहरे के अवसर पर निकालेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान वह कोई प्रवचन नहीं देंगे और न ही यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे. उन्होंने कहा कि यात्रा में किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के झंडे शामिल किए जाएंगे.