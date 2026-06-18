राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर दिग्विजय सिंह का बयान, CEC पर भी उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार

बीजेपी ने भी किया पलटवार

वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजीकरण और धर्म के राजनीतिक उपयोग को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस विषय पर अपनी बात रख चुके हैं और उनका विरोध धर्म से नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग से है. वहीं बीजेपी ने उनके बयान पर पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पहले राम मंदिर और सनातन पर सवाल उठाते रहे हैं और अब मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए आवश्यक कदम उठा रही है.