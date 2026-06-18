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राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर दिग्विजय सिंह का बयान, CEC पर भी उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार

Digvijaya Singh Statement: राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे को लेकर अब एमपी में भी राजनीति शुरू हो गई है. वित्तीय अनियमितताओं के चलते कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चिंता जाहिर की है. वहीं बीजेपी ने भी दिग्विजय के बयान पर पलटवार किया है.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 18, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:40 PM IST
राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर दिग्विजय सिंह का बयान, CEC पर भी उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार
Image Credit: Ram Mandir Trust Controversy

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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