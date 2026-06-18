राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर दिग्विजय सिंह का बयान, CEC पर भी उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार

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Ram Mandir Trust Controversy: अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है. भोपाल में उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर के करोड़ों लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ चंदा दिया था. ऐसे में ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आना स्वाभाविक रूप से लोगों को चिंतित करता है. उन्होंने कहा कि दान देने वालों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं.
दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह खुद भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग किया था. उन्होंने कहा कि जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लोग हैरान हैं और यह जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है. इसी दौरान उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े होने पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ट्रस्ट में भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है और इस विषय पर स्पष्टता आना जरूरी है.
कैसे बढ़ा राम मंदिर ट्रस्ट विवाद
राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दान और चढ़ावे की राशि के हिसाब-किताब पर सवाल उठाए. उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए करोड़ों रुपये के लेनदेन की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इसके बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट के अनुरोध पर पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है.
बीजेपी ने भी किया पलटवार
वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजीकरण और धर्म के राजनीतिक उपयोग को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस विषय पर अपनी बात रख चुके हैं और उनका विरोध धर्म से नहीं बल्कि उसके दुरुपयोग से है. वहीं बीजेपी ने उनके बयान पर पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पहले राम मंदिर और सनातन पर सवाल उठाते रहे हैं और अब मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए आवश्यक कदम उठा रही है.
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