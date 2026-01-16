Advertisement
Rahul Gandhi Indore Visit- 17 जनवरी को राहुल गांधी का इंदौर दौरा, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम

Indore News-कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे. राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचकर दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:36 PM IST
Rahul Gandhi Will Visit Indore-इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेट की पहल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर आ रहे हैं. राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचकर दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे. वे बॉम्बे हॉस्पिटल में जाकर भर्ती मरीजों से मुलाकात करेंगे. राहुल गांधी के कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने महज 3 घंटे की ही अनुमति दी है. 

कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां
राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर इंदौर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को राघौगढ़ से इंदौर पहुंच चुके हैं. जीतू पटवारी कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. इंदौर में होने वाले कार्यक्रम की जिम्मेदारी शोभा ओझा को सौंपी गई है. भागीरथपुरा में राहुल गांधी किन-किन परिवारों से मुलाकात करेंगे और कहां जाएंगे, इसकी सूची तैयार की जा रही है. 

जीतू पटवारी कर रहे थे प्रयास 
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि जीतू पटवारी इंदौर में हुई दूषित पानी से मौतों को लेकर पिछेल 10 दिनों से प्रयास कर रहे थे कि राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करें.  इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है. राहुल गांधी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. 

दौरे से होगी आंदोलन की शुरुआत
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 से 31 जनवरी 2026 तक आंदोलन की घोषणा की है. इस आंदोलन का पहला चरण 17 जनवरी को होगा. 17 जनवरी को कांग्रेस कमेटियां भागीरथपुरा की घटना और जल गुणवत्ता के मुद्दे पर जिला स्तर पर एक दिवसीय उपवास रखेंगी. आंदोलन का दूसरा चरण 18 से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें जनजागरूकता अभियान, जल गुणवत्ता से जुड़े तथ्य और साक्ष्य जुटाने, दूषित जल स्त्रोतों, सीवेन लाइनों और औद्योगिक अपशिष्ट क्षेत्रों के आसपास पानी की जांच करने जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे. 

राहुल गांधी का इंदौर दौरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम 

  • 09:30 – 11:00: विशेष विमान द्वारा दिल्ली से इंदौर 
  • 11:15 – 11:45: सड़क मार्ग से इंदौर एयरपोर्ट से बॉम्बे हॉस्पिटल
  • 11:45 – 12:15: बॉम्बे हॉस्पिटल में इंदौर जल प्रदूषण त्रासदी के कारण भर्ती पीड़ितों से मुलाकात 
  • 12:15 – 12:45: सड़क मार्ग से बॉम्बे हॉस्पिटल से भागीरथपुरा 
  • 12:45 – 13:45: इंदौर जल प्रदूषण त्रासदी से प्रभावित परिवारों से भेंट
  • 13:45 – 14:15: सड़क मार्ग से भागीरथपुरा से इंदौर एयरपोर्ट
  • 14:30 – 16:00: विशेष विमान द्वारा इंदौर से दिल्ली

