MP के कांग्रेस नेता को राहुल गांधी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पूर्व मंत्री को बनाया झारखंड का आब्जर्वर

Sajjan Singh Verma: एमपी कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. कांग्रेस ने उन्हें झारखंड राज्य का नया आब्जर्वर बनाया है. जहां वह कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे. माना जा रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा को यह जिम्मेदारी देने में राहुल गांधी की भी सहमति रही है. सज्जन सिंह वर्मा पार्टी के सीनियर नेता हैं और वह दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. वह झारखंड में केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे, जहां झारखंड में होने वाले जिलाध्यक्षों के चयन में सज्जन सिंह वर्मा की अहम भूमिका होगी.

झारखंड में काम करेंगे सज्जन वर्मा

बताया जा रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा को झारखंड राज्य के कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वह फील्ड में जाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक-एक करके चर्चा करेंगे और जिला कांग्रेस अध्यक्षों को लेकर अपनी राय कांग्रेस आलाकमान को देंगे. कांग्रेस ने इस बार हर जिले में जिलाध्यक्ष के चयन के लिए तीन से चार नाम के पैनल कांग्रेस आलाकमान को भेजने के लिए कहा है, जिसे कांग्रेस सृजन संगठन अभियान के तहत पूरा कर रही है. हालांकि सज्जन वर्मा को झारखंड में किस-किस जिले की भूमिका दी गई है, यह क्लीयर नहीं हुआ है. लेकिन माना जा रहा है कि वह यहां जल्द काम संभालेंगे.

ये भी पढ़ेंः CM मोहन की बड़ी घोषणा, MP पुलिस में होगी बंपर भर्ती, आरक्षक से SI तक होगी भर्ती

बता दें कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत अलग-अलग राज्यों में पार्टी की इकाईयों के अध्यक्ष तय कर रही है. जहां चयन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जा रहे हैं. पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी के तहत सज्जन सिंह वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

एमपी के सीनियर नेता है सज्जन सिंह वर्मा

सज्जन सिंह वर्मा एमपी में कांग्रेस के सीनियर नेता माने जाते हैं. अनुसूचित जाति से आने वाले सज्जन सिंह वर्मा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं. वह देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक चुनाव जीत चुके है, जबकि वह 2009 में उज्जैन लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे. दिग्विजय सिंह की सरकार में वह 10 साल तक लगातार मंत्री रहे थे, जबकि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में भी वह सीनियर मंत्री थे, जहां वह कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. सज्जन सिंह वर्मा को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. कांग्रेस में उन्हें कमलनाथ का करीबी माना जाता है, जबकि वह संगठन में भी अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी सीनियरटी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

ये भी पढ़ेंः अशोकनगर के NRI परिवार के साथ भिंड में अभद्रता, कांग्रेस MLA ने दी घेराव की चेतावनी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!