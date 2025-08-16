MP के कांग्रेस नेता को राहुल गांधी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पूर्व मंत्री को बनाया झारखंड का आब्जर्वर
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2883565
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP के कांग्रेस नेता को राहुल गांधी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, पूर्व मंत्री को बनाया झारखंड का आब्जर्वर

MP Politics News: कांग्रेस ने एमपी के सीनियर नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें झारखंड में पार्टी का आब्जर्वर बनाया है. बताया जा रहा है कि वह राहुल गांधी को अहम जानकारियां देंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी कांग्रेस के नेता बने झारखंड के आब्जर्वर
एमपी कांग्रेस के नेता बने झारखंड के आब्जर्वर

Sajjan Singh Verma: एमपी कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. कांग्रेस ने उन्हें झारखंड राज्य का नया आब्जर्वर बनाया है. जहां वह कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की जिम्मेदारी संभालेंगे. माना जा रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा को यह जिम्मेदारी देने में राहुल गांधी की भी सहमति रही है. सज्जन सिंह वर्मा पार्टी के सीनियर नेता हैं और वह दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. वह झारखंड में केंद्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे, जहां झारखंड में होने वाले जिलाध्यक्षों के चयन में सज्जन सिंह वर्मा की अहम भूमिका होगी. 

झारखंड में काम करेंगे सज्जन वर्मा 

बताया जा रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा को झारखंड राज्य के कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वह फील्ड में जाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक-एक करके चर्चा करेंगे और जिला कांग्रेस अध्यक्षों को लेकर अपनी राय कांग्रेस आलाकमान को देंगे. कांग्रेस ने इस बार हर जिले में जिलाध्यक्ष के चयन के लिए तीन से चार नाम के पैनल कांग्रेस आलाकमान को भेजने के लिए कहा है, जिसे कांग्रेस सृजन संगठन अभियान के तहत पूरा कर रही है. हालांकि सज्जन वर्मा को झारखंड में किस-किस जिले की भूमिका दी गई है, यह क्लीयर नहीं हुआ है. लेकिन माना जा रहा है कि वह यहां जल्द काम संभालेंगे. 

ये भी पढ़ेंः CM मोहन की बड़ी घोषणा, MP पुलिस में होगी बंपर भर्ती, आरक्षक से SI तक होगी भर्ती

बता दें कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत अलग-अलग राज्यों में पार्टी की इकाईयों के अध्यक्ष तय कर रही है. जहां चयन प्रक्रिया के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जा रहे हैं.  पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड और ओडिशा में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी के तहत सज्जन सिंह वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

एमपी के सीनियर नेता है सज्जन सिंह वर्मा 

सज्जन सिंह वर्मा एमपी में कांग्रेस के सीनियर नेता माने जाते हैं. अनुसूचित जाति से आने वाले सज्जन सिंह वर्मा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं. वह देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा सीट से पांच बार विधायक चुनाव जीत चुके है, जबकि वह 2009 में उज्जैन लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे. दिग्विजय सिंह की सरकार में वह 10 साल तक लगातार मंत्री रहे थे, जबकि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में भी वह सीनियर मंत्री थे, जहां वह कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. सज्जन सिंह वर्मा को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. कांग्रेस में उन्हें कमलनाथ का करीबी माना जाता है, जबकि वह संगठन में भी अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी सीनियरटी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. 

ये भी पढ़ेंः अशोकनगर के NRI परिवार के साथ भिंड में अभद्रता, कांग्रेस MLA ने दी घेराव की चेतावनी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

sajjan singh vermamp newsMP Congress

Trending news

mp news
गांव में दूषित पानी से फैली बीमारी, ट्यूबवेल का पानी बना जहर, 18 लोग पहुंचे अस्पताल
Sidhi news
15 अगस्त के दिन लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, सड़क बनवाने वाले विधायक ने दी बधाई
Sandipani Ashram Ujjain
उज्जैन में है विश्व की सबसे पुरानी शिक्षास्थली! जहां 11 साल की उम्र में आए थे कृष्ण
raipur news
11 क्विंटल मालपुआ...51 किलो पंजीरी, ऐसे मनाई मनाई जा रही रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी
gwalior news
GF के सामने मोमोज वाले ने मांगी उधारी,सुनते ही भड़का आशिक; लड़की के सामने फिर जो हुआ
chhattisharh News
Raipur: छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त तक मंत्रिमंडल विस्तार, हरियाणा फॉर्मूले पर बनी लिस्ट?
Latest shivpuri News
शिवपुरी में काशी से गुजरात जा रही ट्रेवलर ट्रक से टकराई, 10 से ज्यादा घायल, 1 की मौत
BJP
पहले गाड़ी लड़ाई, फिर लाठी उठाई और चलाने लगे कुल्हाड़ी, उज्जैन में BJP नेता की पिटाई
Janmashtami
सोने का मुकुट, हीरे की बांसुरी, इस कृष्ण मंदिर में 100 करोड़ के गहनों से हुआ शृंगार
indore health news
छोड़ दो गांजा-गुटखा-तंबाकू! एमपी में अचानक मौतों से मचा हडकंप, रिपोर्ट ने खोला राज
;