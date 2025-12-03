क्या MP में जनता चुनेगी जिला पंचायत-जनपद और मंडी बोर्ड अध्यक्ष ? कांग्रेस MLA ने सदन में उठाई मांग

MP Nikya Chuanv Bill: एमपी सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में नगरपालिका-परिषद अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने का बिल पास करवा लिया है, सदन में यह बिल पास होने के बाद अब जिला पंचायत, जनपद और मंडी बोर्ड अध्यक्ष के चुनाव भी सीधे जनता से करवाने की मांग उठी है, कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह मांग उठाई है, उन्होंन कहा कि हार्स-ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए पंचायत चुनाव की प्रणाली में भी बदलाव होना चाहिए. बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक बिल पास हो गया है.

जयवर्धन सिंह ने उठाई मांग

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान जब वह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री थे, तब उन्होंने ही नगरपालिका-परिषद अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का फैसला किया था, क्योंकि इसके पीछे की मंशा शहरी विकास में पार्षदों की भूमिका को बढ़ावा देने की थी. अब सरकार ने हार्स-ट्रेडिंग की बात करके इसे बदला है, लेकिन सरकार हार्स-ट्रेडिंग पर रोक ही लगाना चाहती है तो फिर जिला पंचायत, जनपद पंचायत व मंडी बोर्ड में भी अप्रत्यक्ष प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए और यहां भी चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराना चाहिए.

खास बात यह है कि सदन में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की मांग को कांग्रेस दूसरे कई सीनियर विधायकों ने भी समर्थन दिया है. विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भी यही मांग सदन में दोहराई है.

पंचायतों में अप्रत्यक्ष प्रणाली

दरअसल, अभी मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और मंडी अध्यक्ष के चुनावों में अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू है, जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव जीते हुए जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और मंडी बोर्ड के सदस्य करते हैं. ऐसे में अब जब नगर निकायों में अध्यक्षों को चुनाव का बिल प्रत्यक्ष प्रणाली से लागू हो गया है तो पंचायतों में भी यही मांग उठ रही है.

