5 साल में 3 गुना हुई कांग्रेस MLA की संपत्ति, क्रिमिनल केस 2... कहां से करते हैं कमाई

BJP MLA Lakhan Ghanghoriya Net Worth: गरीब और पिछड़े राज्यों में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश के विधायकों और नेताओं की दौलत तेजी से बढ़ी है और इसके कई उदाहरण हैं. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 24.14 करोड़ रुपये के मालिक हैं और उनके ऊपर 4.41 करोड़ रुपये का कर्ज है. खास बात है कि लखन घनघोरिया की संपत्ति 5 सालों में तीन गुना हो गई है, जबकि इस दौरान उनकी कमाई लगातार कम हुई है.

5 साल में 3 गुना हुई लखन घनघोरिया की संपत्ति...

जबलपुर ईस्ट विधानसभा सीट से विधायक लखन घनघोरिया की संपत्ति 5 साल में तीन गुना हो गई है. 2023 के चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति 24.14 करोड़ रुपये बताई थी, जबकि इसके 5 साल पहले यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 8.40 करोड़ रुपये बताई थी. जबकि, इस दौरान 5 सालों में उनकी कमाई हर साल की ही हुई, फिर भी उनकी संपत्ति में इतना इजाफा हो गया.

लखन घनघोरिया के पास एक फॉर्चुनर कार है, जिसकी कीमत उन्होंने 56.14 लाख रुपये बताई थी. इसके अलावा उनके पास 6 लाख रुपये की एक ओपल कोरसा भी है. लखन घनघोरिया के पास 6.9 लाख रुपये का 116.64 ग्राम गोल्ड है, जबकि उनकी पत्नी के बाद 20.99 लाख रुपये का 349.9 ग्राम गोल्ड और 1.4 लाख रुपये की 2 किलोग्राम चांदी है. लखन घनघोरिया के पास 27 हजार रुपये का एक रिवॉल्वर और 25 हजार रुपये का पंप गन है.

लखन घनघोरिया के पास सागर में 12 लाख रुपये की खेतीहर जमीन है. इसके अलावा जबलपुर में 3.25 करोड़ रुपये की 2 कमर्शियल बिल्डिंग है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 1.25 करोड़ रुपये की एक कमर्शियल बिल्डिंग है. लखन घनघोरिया के नाम पर भोपाल में 1.25 करोड़ रुपये की एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर जबलपुर में 25 लाख रुपये का घर है.

5 साल में कमाई हुई लगातार कम, फिर कैसे बढ़ी संपत्ति?

लखन घनघोरिया ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान जमा किए हलफनामे में 2022-23 में अपनी कमाई 12.65 लाख रुपये बताई थी और उनकी पत्नी की कमाई 18.12 लाख रुपये थी. यानी दोनों की कमाई 30.77 लाख रुपये थी. जबकि, पांच साल पहले 2018-19 में उनकी कमाई 22.85 लाख और पत्नी की कमाई 42.6 लाख रुपये थी. यानी कुल कमाई 65.45 लाख रुपये थी. इसके बाद 2019 में कुल कमाई 57.68 लाख रुपये, 2020-21 में 52.55 लाख और 2021-22 में कमाई 44.74 लाख रुपये हो गई.

लखन घनघोरिया के पास साल 2018 में 5.13 लाख रुपये की चल संपत्ति थी, जो 2023 में 18.02 करोड़ रुपये हो गई. अचल संपत्ति की बात करें तो लखन घनघोरिया के पास 2018 में 3.12 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो 2023 में 6.12 करोड़ रुपये हो गई. लखन घनघोरिया ने अपनी कमाई का जरिया पेंशन, खेती और किराया बताया है. जबकि, उनकी पत्नी की कमाई किराया और साझेदारी फर्म से होती है.

लखन घनघोरिया को 3 चुनाव में जीत, एक में हार

कांग्रेस पर्टी ने लखन घनघोरिया को पहली बार साल 2008 में जबलपुर ईस्ट सीट से चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने लगातार तीन बार से जीत रहे बीजेपी की अंचल सोनकर को हरा दिया था. हालांकि, 2013 के चुनाव में अंचल सोनकर ने दोबारा जीत दर्ज की और लखन घनघोरिया को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इसके बाद 2018 में लखन घनघोरिया ने वापसी की और 2018 के बाद 2023 में भी जीत दर्ज की.