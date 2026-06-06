MP Politics-मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन शनिवार को भोपाल पहुंचीं. भोपाल आने के बाद वे सबसे पहले कार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मिलने उनके निवास गईं और फिर वहां से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची. हालांकि, पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत के दौरान उम्मीद के मुताबिक उत्साह नजर नहीं आया. वहां केवल गिने-चुने पदाधिकारी और सीमित संख्या में ही कार्यकर्ता मौजूद थे, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. इसे लेकर भाजपा ने भी कांग्रेस की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए.