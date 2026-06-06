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MP Politics-मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन शनिवार को भोपाल पहुंचीं. भोपाल आने के बाद वे सबसे पहले कार से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मिलने उनके निवास गईं और फिर वहां से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची. हालांकि, पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत के दौरान उम्मीद के मुताबिक उत्साह नजर नहीं आया. वहां केवल गिने-चुने पदाधिकारी और सीमित संख्या में ही कार्यकर्ता मौजूद थे, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया. इसे लेकर भाजपा ने भी कांग्रेस की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए.
बैठक में नहीं पहुंचे दिग्गज
शाम 5 बजे पीसीसी में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई. बैठक में प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मुख्य रूप से मौजूद रहे. लेकिन इस अहम बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधायक जयवर्धन सिंह, योगेंद्र सिंह बाबा और वीर सिंह भूरिया जैसे बड़े नेता गायब रहे. जयवर्धन सिंह के चेन्नई में होने और योगेंद्र सिंह के एक्सीडेंट की वजह से न आने की बात कही गई.
ऑनलाइन संभाला मोर्चा
जमीनी स्तर पर बड़े नेताओं की गैरमौजूदगी को संभालते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन जुड़े. कमलनाथ ने वर्चुअली विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मीनाक्षी नटराजन की नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की है. संगठन इस चुनाव को एक सामूहिक लड़ाई के रूप में लड़ रहा है. वरिष्ठ नेताओं ने ऑनलाइन जुड़कर विधायकों को एकजुट रहने का बड़ा संदेश दिया.
जीतू पटवारी ने किया जीत का दावा
बैठक खत्म होने के बाद जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और मीनाक्षी नटराजन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. तीनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत का मजबूत दावा किया. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आत्मविश्वास से कहा कि उनकी बहन मीनाक्षी नटराजन 5 लाख परसेंट राज्यसभा जाएंगी और पूरी पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी. सभी विधायकों ने एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया है.
वैचारिक और संविधान की लड़ाई
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें राज्यसभा के माध्यम से देश के सामने अपनी बात रखने का अवसर दिया है, जिसके लिए वह उनके प्रति आभार व्यक्त करती हैं.उन्होंने कहा कि बैठक में सभी विधायकों ने अपनी भावनाएं खुलकर रखी हैं, जिससे साफ है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे सब मिलकर संविधान को बचाने की उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और पार्टी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है.
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