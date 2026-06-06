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कांग्रेस में राज्यसभा की खींचतान! नटराजन के स्वागत में नहीं उमड़ी भीड़, बैठक से भी कई दिग्गज नेता रहे नदारद

MP News-कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के भोपाल पहुंचने पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं की भीड़ नहीं दिखी, जिसे लेकर बीजेपी ने चुटकी ली. वहीं विधायक दल की बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जयवर्धन सिंह जैसे बड़े चेहरे गायब रहे.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 06, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:51 PM IST
कांग्रेस में राज्यसभा की खींचतान! नटराजन के स्वागत में नहीं उमड़ी भीड़, बैठक से भी कई दिग्गज नेता रहे नदारद

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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