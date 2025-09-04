MP Congress OBC Mahasammelan: मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अभी से आगामी चुनावों की तैयारी में लग गई है. भले ही चुनाव में अभी लंबा वक्त है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस पार्टी अक्टूबर महीने में एक विशाल ओबीसी महासम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है. कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे ओबीसी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी के सभी ओबीसी नेताओं को एक मंच पर लाना और समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना है.

ओबीसी महासम्मेलन की तैयारी में कांग्रेस

दरअसल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यह महसूस कर रही है कि ओबीसी वर्ग, जो राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका समर्थन हासिल करना चुनाव में जीत के लिए बहुत जरुरी है. इसी सोच के साथ कांग्रेस राज्य स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी ओबीसी सम्मेलन करने की तैयारी में जुटी है. कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि एक बड़ा और प्रभावशाली ओबीसी सम्मेलन आयोजित करके वे इस वर्ग तो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे ही, साथ में भाजपा की ओबीसी-केंद्रित राजनीति का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे.

अक्टूबर से ओबीसी महासम्मेलन की शुरुआत

कांग्रेस द्वारा यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब भाजपा पहले से ही ओबीसी वर्ग को लेकर कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है. कांग्रेस पार्टी अक्टबूर से ओबीसी महासम्मेलन की शुरुआत करेंगी. जिसमें ओबीसी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगी. कांग्रेस इस मास्टर प्लान को राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी में है. ताकि कांग्रेस पार्टी में ओबीसी नेताओं को अपनी ताकत दिखाने और चुनावी मैदान में अपनी भूमिका तय करने का एक अच्छा मौका मिलेगा. इसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है.

सीएम मोहन ने की थी सर्वदलीय बैठक

गौरतलब है कि हाल ही में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण के मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई. इस बैठक में सीएम मोहन ने बीजेपी के अलावा कांग्रेस सपा और बसपा के नेताओं को भी बुलाया था. उनका कहना है कि ओबीसी की लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे. इस बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा, “सभी दलों के प्रतिनिधियों ने 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की. सभी दल और सरकार पहले ही ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं. 24 सितंबर से इस मुद्दे पर डे-टु-डे सुनवाई होगी. अदालत में अलग-अलग पक्ष होने की वजह से हमने तय किया है कि सभी वकील मिलकर एक राय बनाएं. 10 सितंबर से पहले वकील आपस में विचार करें, ताकि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को पूरा 27% आरक्षण मिल सके. इससे ओबीसी वर्ग के युवाओं को नौकरियों में न्याय मिलेगा.” यानी एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ओबीसी वोटरों को साधने के लिए सर्वदलीय बैठक करने की बात कह रही है तो वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इससे हटकर ओबीसी सम्मेलन की तैयारी में लगी हुई है.

