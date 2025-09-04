MP Politics: मध्य प्रदेश में OBC कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, जानें क्‍या है मास्‍टरप्‍लान?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2908248
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP Politics: मध्य प्रदेश में OBC कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, जानें क्‍या है मास्‍टरप्‍लान?

MP Politics: मध्य प्रदेश में इन दिनों ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी-कांग्रेस दोनों अलग-अलग रणनीति कर रही है. एक तरफ जहां सीएम मोहन ओबीसी के मुद्दे पर सबको साथ आने की बात कह रहे हैं, तो वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है. इसके लिए वे अक्टूबर से ओबीसी महासम्मेलन करने जा रही है.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)
Meta AI (सांकेतिक तस्वीर)

MP Congress OBC Mahasammelan: मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अभी से आगामी चुनावों की तैयारी में लग गई है. भले ही चुनाव में अभी लंबा वक्त है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस पार्टी अक्टूबर महीने में एक विशाल ओबीसी महासम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है.  कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे ओबीसी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी के सभी ओबीसी नेताओं को एक मंच पर लाना और समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना है.

ओबीसी महासम्मेलन की तैयारी में कांग्रेस
दरअसल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यह महसूस कर रही है कि ओबीसी वर्ग, जो राज्य की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका समर्थन हासिल करना चुनाव में जीत के लिए बहुत जरुरी है. इसी सोच के साथ कांग्रेस राज्य स्तर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी ओबीसी सम्मेलन करने की तैयारी में जुटी है. कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि एक बड़ा और प्रभावशाली ओबीसी सम्मेलन आयोजित करके वे इस वर्ग तो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे ही, साथ में  भाजपा की ओबीसी-केंद्रित राजनीति का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे.

अक्टूबर से ओबीसी महासम्मेलन की शुरुआत
कांग्रेस द्वारा यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब भाजपा पहले से ही ओबीसी वर्ग को लेकर कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है. कांग्रेस पार्टी अक्टबूर से ओबीसी महासम्मेलन की शुरुआत करेंगी. जिसमें ओबीसी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करेगी. कांग्रेस इस मास्टर प्लान को राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी में है. ताकि कांग्रेस पार्टी में ओबीसी नेताओं को अपनी ताकत दिखाने और चुनावी मैदान में अपनी भूमिका तय करने का एक अच्छा मौका मिलेगा. इसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम मोहन ने की थी सर्वदलीय बैठक
गौरतलब है कि हाल ही में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण के मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई. इस बैठक में सीएम मोहन ने बीजेपी के अलावा कांग्रेस सपा और बसपा के नेताओं को भी बुलाया था. उनका कहना है कि ओबीसी की लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे. इस बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा, “सभी दलों के प्रतिनिधियों ने 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा की. सभी दल और सरकार पहले ही ओबीसी आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं. 24 सितंबर से इस मुद्दे पर डे-टु-डे सुनवाई होगी. अदालत में अलग-अलग पक्ष होने की वजह से हमने तय किया है कि सभी वकील मिलकर एक राय बनाएं. 10 सितंबर से पहले वकील आपस में विचार करें, ताकि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को पूरा 27% आरक्षण मिल सके. इससे ओबीसी वर्ग के युवाओं को नौकरियों में न्याय मिलेगा.” यानी एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ओबीसी वोटरों को साधने के लिए सर्वदलीय बैठक करने की बात कह रही है तो वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इससे हटकर ओबीसी सम्मेलन की तैयारी में लगी हुई है. 

ये भी पढ़ें- सिंधिया के गढ़ में भाजपा की बढ़ी मुश्किलें! 18 पार्षदों के इस्तीफे खारिज, खतरे में नपा अध्यक्ष की कुर्सी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. राजनीति की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

MP Congress OBC MahasammelanMP Politics

Trending news

MP Congress OBC Mahasammelan
मध्य प्रदेश में OBC कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, जानें क्‍या है मास्‍टरप्‍लान
eid e milad news
छत्तीसगढ़ सरकार ने बदली ईद की छुट्टी की तारीख, अब 6 सितंबर की जगह इस दिन रहेगा अवकाश
indore news
'मां दोनों को सजा दिलाना...', बीबी के भागने पर युवक ने सुसाइड से पहले बनाया वीडियो
ratlam
पानी-पानी हुआ रतलाम, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी
shivpuri
सिंधिया के गढ़ में BJP की बढ़ी मुश्किलें! 18 पार्षदों के इस्तीफे खारिज,अब गिरेगी गाज
mp breaking news
एमपी में आज कहां-क्या चल रहा खास? एक क्लिक में पढ़ें हर-पल की अपडेट
indore news
'मिनी मुंबई' में चूहों के आतंक पर एक्शन में CM, बच्चों की मौत मामले में जांच के आदेश
damoh
दमोह में लव जिहाद का मामला! हिंदू लड़की से जबरन शादी का दबाव,बजरंग दल ने किया हंगामा
mp news
'रायशुमारी चोरी हो गई', रीवा में कांग्रेस के नाम से पोस्टर चिपकाए, गरमाई सियासत
chhattisgarh news
डॉक्टर की मौजूदगी में ड्राइवर बना ‘सर्जन’, मरीज को लगाए टांके, वीडियो वायरल
;