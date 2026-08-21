'पटाने के लिए महिलाओं को भेजते हैं...', BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-376 में फंसाने की रच रहे साजिश

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शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके विरोधी महिलाओं को उन्हें पटाने के लिए भेजते हैं. प्रीमम लोधी इसे पहल भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. कार्यक्रम में दिए गए इस बयान के बाद एक बार फिर उनकी टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है.
शिवपुरी जिले के पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी ने गुरुवार को खनियाधाना में पाल समुदाय के विरोध प्रदर्शन के दौरान ये बातें कहीं. विधायक प्रीतम ने कहा कि उनके विरोधी उन्हें लुभाने के लिए पिछोर डाक बंगले में महिलाओं को भेजते हैं. साथ ही, वे उन्हें धारा 376 के तहत एक मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.
विरोध प्रदर्शन में विधायक ने लगाया आरोप
विधायक 20 अगस्त को पाल बघेल समुदाय के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे. यह विरोध प्रदर्शन खनियाधाना में अहिल्याबाई देवी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के कारण शुरू हुआ था. विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने मंच से कहा कि महिलाएं उन्हें लुभाने की कोशिश में पिछोर रेस्ट हाउस आती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को डाक बंगले में उनसे बातचीत करने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि वे कुछ बोलें और इस दौरान कोई व्यक्ति उस बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करता है. विधायक का ये वीडियो वायरल हो रहा है.
विधायक का वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में MLA प्रीतम लोधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'वे मुझसे फंसाने के लिए महिलाओं को भेजते हैं, वे खुद नहीं आते. कहते हैं जाओ, झगड़ा करो, कुछ कहो... कुछ भड़काने वाली बात कहो. जब वे आकर उकसाने वाली हरकतें करते हैं, तो मुझे समझ आता है कि उनकी सोच कितनी चालाक है. कोई पास में मोबाइल फोन लेकर खड़ा रहता है. अगर मैं बहस में उलझता हूं, तो वे कुछ कहेंगे, और अगर मैं जवाब देता हूं, तो वे मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'महिलाओं के बारे में मुझे बताया गया है कि एक खास महिला कोई साजिश रच रही है वे हर तरफ से महिलाओं को आपके पास भेजते हैं. वे कुछ महिलाओं को इस इरादे से भेजेंगे कि आप उन्हें लुभाने की कोशिश करें. वे पूरा जाल बिछाएंगे.'
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