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'पटाने के लिए महिलाओं को भेजते हैं...', BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-376 में फंसाने की रच रहे साजिश

पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में हैं. सार्वजनिक मंच से उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विरोधी उन्हें फंसाने के लिए महिलाओं को भेजते हैं और 376 के मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

Reported ByPoonam Purohit
Published: Aug 21, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:03 PM IST
'पटाने के लिए महिलाओं को भेजते हैं...', BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-376 में फंसाने की रच रहे साजिश

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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