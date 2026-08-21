'पटाने के लिए महिलाओं को भेजते हैं...', BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-376 में फंसाने की रच रहे साजिश

विधायक का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में MLA प्रीतम लोधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'वे मुझसे फंसाने के लिए महिलाओं को भेजते हैं, वे खुद नहीं आते. कहते हैं जाओ, झगड़ा करो, कुछ कहो... कुछ भड़काने वाली बात कहो. जब वे आकर उकसाने वाली हरकतें करते हैं, तो मुझे समझ आता है कि उनकी सोच कितनी चालाक है. कोई पास में मोबाइल फोन लेकर खड़ा रहता है. अगर मैं बहस में उलझता हूं, तो वे कुछ कहेंगे, और अगर मैं जवाब देता हूं, तो वे मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'महिलाओं के बारे में मुझे बताया गया है कि एक खास महिला कोई साजिश रच रही है वे हर तरफ से महिलाओं को आपके पास भेजते हैं. वे कुछ महिलाओं को इस इरादे से भेजेंगे कि आप उन्हें लुभाने की कोशिश करें. वे पूरा जाल बिछाएंगे.'