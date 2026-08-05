'राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं...', दतिया की हार पर पहली बार बोले नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी को बताया 'अनुज'

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दतिया उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर आशुतोष तिवारी और नरोत्तम मिश्रा के संबंधों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी. साथ ही भीतरघात और आपसी मतभेद की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया था. इन सभी दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें पूरी तरह निराधार, भ्रामक और असत्य बताया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.
नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए, बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को छोटा भाई बताया है. उन्होंने लिखा कि, 'दोनों के बीच 25 साल पुराना करीबी, पारिवारिक रिश्ता है. उपचुनाव के बाद मेरे और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के बारे में सोशल मीडिया पर जो गुमराह करने वाले और झूठे दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह बेबुनियाद हैं. आशुतोष तिवारी मेरे छोटे भाई जैसे हैं. मेरे मन में उनके प्रति हमेशा स्नेह और अपनापन रहा है और आगे भी रहेगा. हमारे बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं रही और न ही आज है. आज भी हम हमेशा की तरह ही गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ मिले.'
दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी श्री आशुतोष जी तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं।
आशुतोष तिवारी जी मेरे अनुज हैं। उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है, और आगे भी रहेगी। हमारे बीच न कभी… pic.twitter.com/7ixntWrJHk
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) August 5, 2026
आशुतोष तिवारी की तारीफ की
नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी की तारीफ करते हुए आगे लिखा कि वे 'बीजेपी के एक मेहनती, समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं. उन्होंने 2003 के डबरा चुनाव के समय से ही आशुतोष को एक ईमानदार कार्यकर्ता के तौर पर करीब से देखा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वे संगठन और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.' नरोत्तम मिश्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आशुतोष ने किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके सम्मान की भावना को दर्शाता है.
नरोत्तम मिश्रा ने की अपील
सोशल मीडिया पर समर्थकों की ओर से की जा रही बयानबाजी को रोकने की अपील करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई काम, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष को नुकसान पहुंचे. हमारी ताकत हमारी एकता, अनुशासन और मूल्यों में है.'
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