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'राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं...', दतिया की हार पर पहली बार बोले नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी को बताया 'अनुज'

दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भीतरघात और मनमुटाव की चर्चाओं को खारिज कर किया है. उन्होंने आशुतोष तिवारी को अपना अनुज बताते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया.

Reported ByRanjan Bhagat
Published: Aug 05, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:02 PM IST
'राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं...', दतिया की हार पर पहली बार बोले नरोत्तम मिश्रा, आशुतोष तिवारी को बताया 'अनुज'

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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