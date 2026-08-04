/भाजपा की हार के पीछे भीतरघात? समीक्षा बैठक में सबूतों के साथ पहुंचे आशुतोष तिवारी, दतिया BJP कार्यकारिणी हो सकती है भंग

जिला कार्यकारिणी हो सकती है भंग

सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में दतिया भाजपा संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं. ऐसे में दतिया भाजपा जिला कार्यकारिणी को भंग करने पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि, पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. बैठक में जो बातें सामने आई है उसमें भीतरघात मुद्दा सबसे अहम था. सूत्रों के मुताबिक, दतिया और बरौनी इलाकों के ज्यादातर पार्षदों पर चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है. बैठक में यह दावा किया गया कि कुछ स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने उम्मीदवार की हार में अहम भूमिका निभाई. इन आरोपों पर विस्तार से चर्चा की गई.