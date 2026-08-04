/भाजपा की हार के पीछे भीतरघात? समीक्षा बैठक में सबूतों के साथ पहुंचे आशुतोष तिवारी, दतिया BJP कार्यकारिणी हो सकती है भंग

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दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है. मंगलवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में हार के कारणों पर गहन मंथन किया गया. सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान भीतरघात का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी और चुनाव से जुड़े प्रमुख नेता मौजूद रहे.
सूत्रों के मुताबिक समीक्षा बैठक के दौरान भाजपा नेता आशुतोष तिवारी ने दतिया में कथित भीतरघात से जुड़े कुछ सबूत भी पेश किए हैं. जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सक्ष्य शामिल हैं. इस बीच दतिया और बरोनी इलाकों के कई सरपंचों की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. पार्टी ने दतिया में हार की समीक्षा के लिए दो सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव रणदिवे और अंबाराम कराड़ा यह समीक्षा करेंगे.
जिला कार्यकारिणी हो सकती है भंग
सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में दतिया भाजपा संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं. ऐसे में दतिया भाजपा जिला कार्यकारिणी को भंग करने पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि, पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. बैठक में जो बातें सामने आई है उसमें भीतरघात मुद्दा सबसे अहम था. सूत्रों के मुताबिक, दतिया और बरौनी इलाकों के ज्यादातर पार्षदों पर चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है. बैठक में यह दावा किया गया कि कुछ स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने उम्मीदवार की हार में अहम भूमिका निभाई. इन आरोपों पर विस्तार से चर्चा की गई.
शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
बैठक में हुई बातचीत और सामने आए तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. यह रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी. जिसके बाद जिम्मेदार पदाधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है. अंतिम निर्णय उच्चतम स्तर पर लिया जाएगा. बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मीडिया से दूरी बनाते नजर आए. अधिकांश नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से परहेज किया.
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