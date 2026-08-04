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भाजपा की हार के पीछे भीतरघात? समीक्षा बैठक में सबूतों के साथ पहुंचे आशुतोष तिवारी, दतिया BJP कार्यकारिणी हो सकती है भंग

दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर मंथन तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष ने चुनावी नतीजों की जांच और हार के कारणों का पता लगाने के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है.

Written ByPooja
Published: Aug 04, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:22 PM IST
भाजपा की हार के पीछे भीतरघात? समीक्षा बैठक में सबूतों के साथ पहुंचे आशुतोष तिवारी, दतिया BJP कार्यकारिणी हो सकती है भंग

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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