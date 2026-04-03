दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म, क्या MP में होगा उपचुनाव ?

Rajendra Bharti: मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का आदेश आ गया है. मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. विधायक राजेंद्र भारती को गुरुवार के दिन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. नियमों के मुताबिक अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता जा सकती है. हालांकि राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का कांग्रेस ने विरोध किया है.

एमपी के राजपत्र में जारी हुआ आदेश

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है. जिसके बाद दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई है. राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को ही एमपी-एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई गई है.गुरुवार को देर रात करीब 10 बजे के आसपास एमपी विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंचे थे. इसके बाद सचिवालय खोलकर राजेंद्र भारती की सीट खाली करने का आदेश जारी किया गया है. जबकि यह पत्र चुनाव आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

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जीतू पटवारी ने जताया विरोध

राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म करने के मामले में कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी रात में 10 बजे ही विधानसभा पहुंच गए थे. दोनों नेताओं ने प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा से उनके चैंबर में मुलाकात की और इतनी रात में विधानसभा खोलने का कारण पूछा था. जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने मामले में बीजेपी के इशारों पर विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है यह नियमों के खिलाफ है. क्योंकि राजेंद्र भारती को स्टे का समय दिया गया है.

दतिया सीट पर हो सकता है उपचुनाव

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी करने के बाद अब यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के पास भेजी जा रही है. ऐसे में अगर चुनाव आयोग की तरफ से इस आदेश पर अमल करके दतिया सीट को खाली करने का आदेश आता है तो फिर यहां उपचुनाव हो सकते हैं. ऐसे में यह अब तक सबसे दिलचस्प उपचुनाव हो सकता है. क्योंकि राजेंद्र भारती ने 2023 के चुनाव में यहां बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था. हालांकि अगर राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से सजा पर स्टे मिलता है तो फिर उन्हें राहत मिलने की संभावना है.

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