Datia News-नरोत्तम मिश्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट, दतिया में मचा सियासी तूफान, महिला ने दी सफाई

MP News-मध्यप्रदेश के दतिया में मंगलवार को फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद हो गया. अनीता लोहिया नाम की महिला के नाम से फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें मध्यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए. इसी पोस्ट को लकेर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दी. इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया.

नरोत्तम मिश्रा के चरित्र पर हमला

बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण कुशवाहा ने कहा कि जो नेता राजनीति में असफल हो जाते हैं. वही इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं. रघुवीर शरण कुशवाहा ने कहा कि पोस्ट शेयर करना न केवल नरोत्तम मिश्रा के चरित्र पर हमला है, बल्कि महिलाओं के प्रति गलत सोच को भी दिखाता है.

महिला ने दी सफाई

इस पूरे विवाद में अनिता लोहिया अपने पति के साथ सामने आईं और पोस्ट से पूरी तरह से दूरी बनाई. उन्होंने कहा कि वह एटा, जिला जौलान की रहने वाली है. उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली. किसी ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जिसकी वह निंदा करती हैं. इसके साथ ही अनीती लोहिया ने नरोत्तम मिश्रा को धार्मिक और सामाजिक कामों में सक्रिय नेता बताते हुए कहा कि इस तरह के आरोप बहुत ही नीच सोच को दर्शाते हैं.

पुलिस ने कही कार्रवाई की बात

इस मामले को लेकर दतिया एसपी सूरज वर्मा ने बताया कि महिला का बयान लेकर मामला साइबर सेल को भेजा जाएगा. मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं एएसपी सुनील शिवहरे ने कहा कि जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

यह भी पढ़े-झाड़-फूंक के चक्कर में गई मां और दो बेटों की जान, सोते समय सांप ने डसा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!