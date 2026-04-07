राजेंद्र भारती मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख, 60 दिन का है समय

MP Politics News: कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन अब 15 अप्रैल को राजेंद्र भारती की सजा पर सुनवाई होगी. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी विधायकी निरस्त हो गई है. राजेंद्र भारती पर भूमि विकास बैंक में एफडी पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ था. जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था. कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है. जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

15 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 60 दिन के अंदर अपने मामले में हाई कोर्ट में याचिका लगाने का समय दिया था. जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस पर 7 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय हुई थी. जिसमें राजेंद्र भारती की तरफ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा और सीनियर वकील कपिल सिब्बल पैरवी करने वाले थे. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को 7 से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है. राजेंद्र भारती को अपनी सजा पर स्टे लेने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है.

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राजेंद्र भारती की सदस्यता हो चुकी है खत्म

हालांकि एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हुई है. नियमों के मुताबिक अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता जाती है. राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता भी विधानसभा सचिवालय की तरफ से खत्म कर दी गई है. इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी मिल चुकी है. ऐसे में दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है.

राजेंद्र भारती की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग भी की गई है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाने के चलते खाली हुई सीट पर चुनाव आयोग अभी चुनाव की घोषणा न करें. इस मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी किया है. बता दें कि राजेंद्र भारती 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा को हराकर चुनाव जीते थे.

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