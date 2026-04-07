Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3169145
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

राजेंद्र भारती मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख, 60 दिन का है समय

Rajendra Bharti Case: कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजेंद्र भारती मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
राजेंद्र भारती मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख

MP Politics News: कांग्रेस के निलंबित विधायक राजेंद्र भारती के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन अब 15 अप्रैल को राजेंद्र भारती की सजा पर सुनवाई होगी. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी विधायकी निरस्त हो गई है. राजेंद्र भारती पर भूमि विकास बैंक में एफडी पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ था. जिसमें उन्हें दोषी पाया गया था. कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है. जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

15 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 60 दिन के अंदर अपने मामले में हाई कोर्ट में याचिका लगाने का समय दिया था. जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस पर 7 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय हुई थी. जिसमें राजेंद्र भारती की तरफ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा और सीनियर वकील कपिल सिब्बल पैरवी करने वाले थे. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख को 7 से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है. राजेंद्र भारती को अपनी सजा पर स्टे लेने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजेंद्र भारती की सदस्यता हो चुकी है खत्म 

हालांकि एमपी-एमएलए कोर्ट की तरफ से धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा हुई है. नियमों के मुताबिक अगर किसी एमपी या एमएलए को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता जाती है. राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता भी विधानसभा सचिवालय की तरफ से खत्म कर दी गई है. इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी मिल चुकी है. ऐसे में दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है. 

राजेंद्र भारती की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग भी की गई है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाने के चलते खाली हुई सीट पर चुनाव आयोग अभी चुनाव की घोषणा न करें. इस मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी किया है. बता दें कि राजेंद्र भारती 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा को हराकर चुनाव जीते थे. 

ये भी पढ़ेंः MP के राज्यसभा सांसद ने तमिलनाडु चुनाव में किया नामांकन, किस सीट से लड़ रहे चुनाव ? 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rajendra Bharticongress mla rajendra bharti

Trending news

ujjain news
चटोरों की जेब पर असर, उज्जैन का मशहूर आलू बड़ा हुआ महंगा,₹20 से बढ़कर ₹25 हुई कीमत
ujjain news
महाकाल मंदिर में चांदी की वर्षा, भक्त ने भेंट किए 29KG सिल्वर के आभूषण,चमचमाया दरबार
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: किसानों के हित में एमपी सरकार का बड़ा फैसला, भोपाल में MD ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में इंसानियत शर्मसार! चलती कार से महिला को फेंका, सड़क किनारे तड़पती मिली
Jabalpur High Court
हाई वोल्टेज सियासी ड्रामें का हुआ अंत, नीतू परमार फिर बनीं मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष
excise officers suspended
MP आबकारी विभाग में हड़कंप, शराब दुकानों की नीलामी में लापरवाही पड़ी भारी...
akshaya tritiya 2026
अक्षय तृतीया से पहले MP में बड़ा एक्शन! बाल विवाह रोकने के लिए सरकार सख्त
maihar news
अवैध संबंधों का खूनी अंत! शराब पार्टी में बुलाया और फिर कर दी राजभान की हत्या
satna news
'...अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं', सतना के ब्लैकबोर्ड पर लिखा धमकी भरा मैसेज
betul unique tradition
रोंगटे खड़े कर देने वाली आस्था! शरीर के आर-पार लोहे की सुई पिरोकर नाचते हैं लोग