धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, वीडियो वायरल

Dhar News-धार में बीजेपी नेता के साथ मारपीट की गई है. मारपीट करने का आरोप आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर लगा है. बीजेपी नेता पर अवैध रूप से शराब सप्लाई करने का आरोप लगा है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
MP News-मध्यप्रदेश के धार जिले के धामनोद में बीजेपी के बड़े नेता और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामलाल यादव के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की गई है. मारपीट आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने की है. बुधवार रात को पूर्व अध्यक्ष के साथ हुई इस मारपीट की घटना से सनसनी फैल गई. बीजेपी नेता रामलाल यादव पर शराब सप्लाई करने का आरोप लगा है.
मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
जानिए क्या है मामला
बीजेपी के बड़े नेता रामलाल यादव पर आरोप है कि वह भारी मात्रा में अपने वाहन से अवैध शराब सप्लाई कर रहे थे. इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने उन्हें घेराबंदी में पकड़ लिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर रामलाल यादव के हाथ बांधकर बेरहमी से मारपीट की.
वीडियो आया सामने
इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मौके पर खड़ी एक गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई थी. जो शराब गाड़ी में मिली उसे रामलाल यादव की बताई गई. वीडियो में दिख रहा है कि पीली शर्ट पहने हुए व्यक्ति आबकारी अधिकारी को अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष बता रहा है.
पुलिस और आबकारी विभाग ने मामला दर्ज किया
इस पूरे घटनाक्रम के बाद धामनोद पुलिस ने रामलाल यादव की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. वहीं आबकारी विभाग ने भी अवैध शराब रखने और सप्लाई करने के आरोप में धारा 34\2 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं.
