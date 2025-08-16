 धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884002
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, वीडियो वायरल

Dhar News-धार में बीजेपी नेता के साथ मारपीट की गई है. मारपीट करने का आरोप आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर लगा है. बीजेपी नेता पर अवैध रूप से शराब सप्लाई करने का आरोप लगा है. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, वीडियो वायरल

MP News-मध्यप्रदेश के धार जिले के धामनोद में बीजेपी के बड़े नेता और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामलाल यादव के साथ बीच सड़क पर जमकर मारपीट की गई है. मारपीट आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने की है. बुधवार रात को पूर्व अध्यक्ष के साथ हुई इस मारपीट की घटना से सनसनी फैल गई. बीजेपी नेता रामलाल यादव पर शराब सप्लाई करने का आरोप लगा है. 

मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

जानिए क्या है मामला
बीजेपी के बड़े नेता रामलाल यादव पर आरोप है कि वह भारी मात्रा में अपने वाहन से अवैध शराब सप्लाई कर रहे थे. इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने उन्हें घेराबंदी में पकड़ लिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर रामलाल यादव के हाथ बांधकर बेरहमी से मारपीट की. 

वीडियो आया सामने
इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मौके पर खड़ी एक गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई थी. जो शराब गाड़ी में मिली उसे रामलाल यादव की बताई गई. वीडियो में दिख रहा है कि पीली शर्ट पहने हुए व्यक्ति आबकारी अधिकारी को अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष बता रहा है. 

पुलिस और आबकारी विभाग ने मामला दर्ज किया
इस पूरे घटनाक्रम के बाद धामनोद पुलिस ने रामलाल यादव की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. वहीं आबकारी विभाग ने भी अवैध शराब रखने और सप्लाई करने के आरोप में धारा 34\2 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं. 

यह भी पढ़ें- पहले गाड़ी लड़ाई, फिर लाठी उठाई और चलाने लगे कुल्हाड़ी, उज्जैन में भाजपा नेता की बीच सड़क पर पिटाई!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Dhar की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

dhar newsBJP Leader Fightmp news

Trending news

mp news
भोपाल-इंदौर, ग्वालियर जबलपुर में किसे मिली कांग्रेस की कमान, देखें नाम
mp news
दिग्विजय के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी, जयवर्धन सिंह को कांग्रेस ने बनाया जिलाध्यक्ष
Shivpuri News
शिवपुरी में बड़ा हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक से भिड़ी ट्रैवलर, सिंगर समेत 4 की मौत
mp news
रीवा में सैकड़ों साल पुरानी मजार में तोड़फोड़, धार्मिक झंडा लगाया, भारी पुलिस तैनात
sehore news
सीहोर में बीमा राशि के नाम पर छलावा!, नाराज किसानों ने खेतों में बजाया झुनझुना
ujjain news
'मैंने उन्हें मार दिया है',मां ने अपनी दो बेटियों को सुलाया मौत की नींद,फिर जेठानी..
mp news
दलित अधिकारी के साथ विभागीय भेदभाव! चटाई पर बैठकर अफसर कर रहा काम, नहीं है कुर्सी
8th Pay Commission news
एमपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी? 8वां वेतनमान में कितना समय लगेगा
ujjain news
महाकाल का खजाना लबालब, सावन में दिल खोलकर भक्तों ने किया दान, करोड़ों की हुई बारिश
mp news
गांव में दूषित पानी से फैली बीमारी, ट्यूबवेल का पानी बना जहर, 18 लोग पहुंचे अस्पताल
;