MP Politics: ये सब क्या चल रहा...? राहुल गांधी की पार्टी में योगी-मोदी जिंदाबाद के नारे

Dhar Congress Workers Viral Slogans: धार में कांग्रेस पार्टी का अजीबो-गरीब नजारा सामने आया है. स्वतंत्र जोशी कों जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने बधाई तो दी, लेकिन नारेबाजी ऐसी हुई कि कांग्रेस खुद ट्रोलिंग का शिकार हो गई. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के समर्थक धार जिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी के स्वागत के दौरान राहुल गांधी की जगह मोदी-योगी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के खास समर्थक स्वतंत्र जोशी को धार जिला कांग्रेस का नया जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बधाई दी. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया. जमकर हो रही नारेबाजी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर झूमते नज़र आए. लेकिन इसी बीच माहौल तब बदल गया जब कार्यकर्ताओं ने मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद” के नारे लगाने शुरू कर दिए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ही प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे लगाते दिखे. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और कांग्रेस कार्यकर्ता मजाक का पात्र बने हुए हैं. वायरल हो रहे वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि पहले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद उमंग सिंघार जिंदाबाद के नारे के बाद मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए गए. फिर नवागत जिलाध्यक्ष ने उन्हें रोका तो फिर राहुल गाँधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे.

सवालों के घेरे में पार्टी

कांग्रेस का उत्साह हो या कार्यकर्ताओं की गलती, लेकिन वायरल वीडियो ने पार्टी को और उसके कार्यकर्ताओं को कटघरे में ला दिया है. आखिर ऐसा कौन सा जोश में होश खो दिए कि खुद ही विपक्षी पार्टी के नेतोओं के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे. क्या कार्यकर्ताओं ने पार्टी का माहौल खराब करने के लिए जान बूझकर किया है, या फिर गलतीवश हुआ.

रिपोर्ट- कमल सोलंगी, जी मीडिया धार

