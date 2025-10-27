Advertisement
बिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने MP के दो दिग्गज नेता, जबरदस्त डिमांड

Congress Star Campaigners: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो नेताओं को भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 01:13 PM IST
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक

Bihar Election Star Campaigners: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार तेज हो गया है. कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के दो नेताओं को भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी मिली है. बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है. ऐसे में अब यहां पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है, जिसमें एमपी कांग्रेस के नेताओं की भी ड्यूटी कांग्रेस की तरफ से लगाई गई है. 

दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को जिम्मेदारी 

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी स्टार प्रचारक बनाया है. दोनों नेताओं को पहले चरण में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ नेताओं को चुनावी समर में दूसरे काम दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों दिग्गज बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार करेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है, ऐसे में दोनों ही नेताओं पर पार्टी ने भरौसा किया है. 

कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समेत राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई सीनियर नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है. कांग्रेस इस बार बिहार में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जिसके चलते अब प्रचार भी तेज हो गया है. 

बिहार में कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है, जिससे यहां चुनाव रोचक बना हुआ है, बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच ही मुख्य चुनावी मुकाबला हो रहा है.

ये भी पढ़ेंः भगवान श्रीराम का बिहार से कुछ अलग संबंध... MP CM मोहन यादव ने सुनाई रोचक कहानी

