सभा में जैसे ही लगे राजा साहब जिंदाबाद के नारे, दिग्विजय सिंह तुरंत बोले-मैं राजा नहीं हूं

Digvijay Singh Raja Saheb: दिग्विजय सिंह अपने बयानों से राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में जब वह सिवनी जिले के दौरे पर थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि यहां उनके समर्थकों ने जैसे ही राजा साहब जिंदाबाद के नारे लगाए तो उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे राजा साहब नहीं कहा कीजिए. बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा हो वह पहले भी कई बार खुद को राजा नहीं कहने की बात कह चुके हैं.

मुझे राजा नहीं कहे: दिग्विजय सिंह

दरअसल, सिवनी जिले के आदिवासी ब्लॉक कुरई के परास पानी गांव में पहुंचे कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों के साथ बैठक की थी. बैठक मैं कहा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं, इसी दौरान समर्थकों ने जब राजा साहब जिंदाबाद के नाराए लगे तो तुरंत दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो मुझे राजा नहीं कहे मैं कोई राजा बाजा नहीं हूं, 1947 के बाद राजा-महाराजा खत्म हो गए. मैं कांग्रेस का एक साधारण सा कार्य करता हूं और मैंने कभी खुद को कार्यकर्ताओं से ऊपर नहीं माना है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट का फैसले: नई पेंशन योजना पर मुहर, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित

पहले भी कह चुके हैं यही बात

दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि उन्हें राजा नहीं कहा जाए. बता दें कि हाल ही में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजा साहब कहते हुए तंज कसा था. ऐसे में अब उनके इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. बता दें कि दिग्विजय सिंह को उनके समर्थक कई बार राजा साहब कहते हैं, वह गुना जिले की राघौगढ़ रियासत से आते हैं.

दिग्विजय सिंह ने सिवनी जिले में आदिवासियों के साथ बैठक करते हुए बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है. दिग्विजय सिंह फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव देखे जा रहे हैं और वह लगातार बीजेपी और सरकार पर निशाना साध रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः भोपाल में नया कारनामा: ब्रिज, सीढ़ियों के बाद लगा हाईटेंशन पोल के नीचे से सड़क

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!