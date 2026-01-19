Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3079498
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में फिर गर्माया सियासी पारा, फूल सिंह बरैया मामले में अब आया दिग्विजय सिंह का बयान

Digvijay Singh Support Phool Singh Baraiya: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के समर्थन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फूल सिंह बरैया के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह
फूल सिंह बरैया के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह

MP Politics News: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड में भी राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है. अब इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह फूल सिंह बरैया के समर्थन में उतर आए हैं. उनका कहना है कि बरैया के बयान को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि यह बीजेपी की राजनीतिक साजिश है. उनका कहना है कि यह बयान फूल सिंह बरैया ने नहीं दया है, बल्कि जो किताब में लिखा था उन्होंने वह कहा है. बता दें कि बीजेपी लगातार बरैया के बयान पर निशाना साध रही है. 

दिग्विजय सिंह बचाव में उतरे 

फूल सिंह बरैया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा 'यह बयान जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश किया गया, इसके पीछे बीजेपी की राजनीतिक साजिश है, क्योंकि फूल सिंह बरैया के बयान उनके निजी विचार नहीं हैं, बरैया ने दर्शनशास्त्र से जुड़ी एक पुस्तक का हवाला दिया था, यह पुस्तक पटना यूनिवर्सिटी के दर्शनशास्त्र विभाग से जुड़े एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तरफ से लिखी गई है. इसलिए फूल सिंह के बयान को गलत संदर्भ में पेश कर बेवजह विवाद खड़ा किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर MP में मचा बवाल, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग

दिग्विजय सिंह ने सवाल करते हुए कहा 'अगर किसी को पुस्तक की सामग्री पर आपत्ति है, तो कार्रवाई विधायक पर क्यों की जा रही है ?. अगर कार्रवाई करनी ही है तो किताब के लेखक और प्रकाशक पर होनी चाहिए. उन्होंने किताब के प्रकाशक का नाम लेते हुए कहा कि अगर किताब आपत्तिजनक है तो फिर प्रकाशक पर कार्रवाई होनी चाहिए. सिर्फ एक विधायक को निशाना बनाना गलत है, यह पूरा मामला विपक्ष की राजनीतिक चाल है.जिसका उद्देश्य कांग्रेस नेताओं को बदनाम करना और राजनीतिक लाभ उठाना है.' इससे पहले फूल सिंह बरैया भी इस मामले में सफाई दे चुके उनका कहना था कि जो बयान उन्होंने दिया था वह उनका निजी विचार नहीं था. बल्कि वह बात किताब में लिखी थी. 

फूल सिंह बरैया का बयान 

दरअसल, दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक बयान चर्चा में है. उन्होंने कहा 'इंडिया में सबसे ज्यादा रेप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी में होते हैं।मेरा कहने का मतलब यह है कि रेप की थ्योरी यह है कि कोई भी, कैसे भी दिमाग का व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसे कोई खूबसूरत, अति सुंदर लड़की यदि दिखी तो उसका ब्रेन विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है.' उनके इस बयान पर विवाद शुरू हो गया. बीजेपी ने उन पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इसे उनका निजी बयान बताया था, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मामले में फूल सिंह बरैया से लिखित स्पष्टीकरण तलब किया है. जबकि विवाद बढ़ने पर फूल सिंह बरैया ने खुद ही अपने बयान से किनारा कर लिया था. 

ये भी पढ़ेंः MP से सीएम मोहन समेत ये 20 नेता बनेंगे नितिन नवीन के प्रस्तावक, खास है यह लिस्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Phool singh Baraiya statementdigvijay singh support phool singh baraiya

Trending news

bhopal news
भोपाल में मदरसे के सामने पार्किंग को लेकर विवाद, हिंदू भाई-बहन के साथ मारपीट
Indore Metro
Indore Metro Update: सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक मार्च में दौड़ेगी मेट्रो...
Bilaspur News
बिलासपुर की 'कॉन्फिडेंट' परी... जयपुर के रैंप पर बिखेरा जादू, जीता टाइटल
rewa crime news
राज खुलने के डर की बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर
shahdol news
शहडोल में भजन की जगह अश्लीलता!'पिंकी है पैसे वालों की..' जैसे गानों पर थिरके डांसर
bhopal gas tragedy
गैस त्रासदी के पीड़ितों की यादें संजोएगी सरकार: भोपाल में बनेगा भव्य स्मारक...
madhya pradesh news
राशन पर खर्च करने में सबसे 'कंजूस' होते हैं इस राज्य के लोग, एक-एक हिसाब आया सामने
narayanpur news
ITBP और DRG की टीम ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, 82 BGL सेल बरामद
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 9 लोगों की मौत
no-flex zone
रायपुर की सड़कों पर अब विज्ञापन बैन! यह प्रमुख मार्ग नो-फ्लैक्स जोन घोषित...