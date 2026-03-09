Advertisement
राजनीति से रिटायरमेंट नहीं ले रहे दिग्विजय सिंह, बोले-राज्यसभा नहीं जाऊंगा, क्या है नया प्लान

Digvijay Singh Retirement Statement: दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीति से रिटायरमेंट के प्लान पर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि ऐसा कोई विचार नहीं है. लेकिन, वह राज्यसभा नहीं जा रहे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:56 AM IST
दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
MP Politics News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया था. हालांकि, अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल मजाकिया लहजा था और कुछ नहीं था. हालांकि राज्यसभा जाने को लेकर उन्होंने फिर से स्पष्ट किया है कि वह तीसरी बार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं. लेकिन, वह कांग्रेस पार्टी की सेवा आखिरी वक्त तक करते रहेंगे. जिसके बाद इन अटकलों पर भी विराम लगता दिख रहा है कि वह एमपी के अलावा किसी और राज्य से राज्यसभा जा सकते हैं. दिग्विजय सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि एमपी से किसी नए नेता को राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा. 

दिग्विजय सिंह ने शेयर किया था वीडियो 

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें बैंक से रिटायर हुए दंपत्ति दिख रहे थे. जो कार लेकर देश घूमने निकले हैं. इससे दिग्विजय सिंह की राजनीति से संन्यास की अटकलें लगी थी. लेकिन, उन्होंने भोपाल में स्पष्ट कर दिया कि ये वीडियो मजाकिया लहजे में डाला था. वह राजनीति से कही नहीं जा रहे हैं. लेकिन, वह राज्यसभा का तीसरा टर्म नहीं चाहते हैं. कांग्रेस पार्टी को वह पहले ही बता चुके हैं. ऐसे में एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व पर यह निर्भर करता है कि पार्टी उन्हें क्या नया काम देना चाहती है. 

एमपी में एक्टिव होंगे दिग्विजय सिंह 

माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में अब पूरी तरह से एक्टिव हो सकते हैं. क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से बनाती नजर आ रही है. जिसमें दिग्विजय सिंह की भूमिका अहम हो सकती है. क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का लंबा अनुभव रहा है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी उन्हें राज्यसभा की बजाए अब एमपी की राजनीति में ही एक्टिव कर सकती है. 

दिग्विजय सिंह पिछले कुछ दिनों में एमपी में लगातार एक्टिव भी रहे हैं और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं. उन्होंने होली का त्योहार भी भोपाल में मनाया था, जबकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बंगले पर आयोजित होली मिलन समारोह में भी शामिल हुए थे. 

