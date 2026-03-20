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क्या दिग्विजय सिंह फिर जाएंगे राज्यसभा? PCC चीफ जीतू पटवारी ने दिए संकेत, कही ये बड़ी बात

Bhopal News-भोपाल में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने खुद को राज्यसभा की रेस से बाहर बताया है. लेकिन दिग्विजय सिंह के राज्यसभा जाने को लेकर बड़ी बात कही.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:55 PM IST
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क्या दिग्विजय सिंह फिर जाएंगे राज्यसभा? PCC चीफ जीतू पटवारी ने दिए संकेत, कही ये बड़ी बात

MP Politics-मध्यप्रदेश के भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है. राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं. जीतू पटवारी ने ही यह संभावना जताई है. जीतू पटवारी ने खुद को राज्यसभा की रेस से अलग कर दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे छोड़कर कोई भी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकता है, मैं खुद राज्यसभा नहीं जाऊंगा. 

दिग्विजय सिंह हो सकते है उम्मीदवार?
भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जिम्मेदारी का पद होता है. काम के लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं. इस तरह की जिम्मेदारी का ये पद है. तोर मेरे अलावा कोई भी साथी होता वो सौ प्रतिशत राज्यसभा जाएगा. मीडिया और बीजेपी चिंतित होते हैं दोनों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह भी उम्मीदवार हो सकते हैं ये पार्टी निर्णय करेगी. 

कांग्रेस में चिंता का माहौल
मध्यप्रदेश में जून में खाली हो रही राज्यसभा सीट को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है. दूसरे राज्यों में हुई क्रॉस वोटिंग ने प्रदेश में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधायकी तो बरकरार रखी है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया है. कांग्रेस में अंदरखाने टेंशन है कि कहीं क्रॉस वोटिंग के कारण सीट हाथ से न निकल जाए. 

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दिग्विजय कह चुके हैं नहीं जाने की बात
बता दें कि दिग्विजय सिंह पहले ही राज्यसभा नहीं जाने की बात कह चुके हैं. उन्होंने कहा थि कांग्रेस नेतृत्व से उन्होंने अनुरोध किया है कि राज्यसभा का उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाए. हाल ही में दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में दिए भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की लाइनें पढ़ी थी. उन्होंने कहा मैं न टायट हूं न रिटार्यट हूं. मैं आगे काम करता रहूंगा. जीत पटवारी के बयान के बाद एक बार फिर दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा शुरू हो गई.

यह भी पढ़ें-MP में बदल रहे राज्यसभा चुनाव के समीकरण, उम्मीदवार उतारेगी BAP पार्टी, MP में 1 MLA

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