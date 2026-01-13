MP में राज्यसभा की सियासत: कांग्रेस नेता का दिग्विजय सिंह को पत्र, 'SC वर्ग को मिले मौका'

MP Congress Rajya Sabha Seat: एमपी के पूर्व मुख्यंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का दूसरा कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म होने जा रहा है. ऐसे में एमपी में राज्यसभा की एक सीट खाली होगी, जिसको लेकर एमपी कांग्रेस में अभी से सियासी खींचतान दिखना शुरू हो गई है. क्योंकि दिग्विजय सिंह के साथ-साथ राज्यसभा सीट के लिए एमपी में कई दावेदार नजर आ रहे हैं. इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की गई है, अप्रैल में खाली होने वाली सीट पर किसी अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले नेता को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए. जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा की सियासत अब और दिलचस्प होने वाली है.

प्रदीप अहिरवार ने दिग्विजय सिंह को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार का कहना है कि दिग्विजय सिंह की खाली होने वाली राज्यसभा सीट पर किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए. उन्होंने इस मामले में दिग्विजय सिंह को पत्र लिखते हुए कहा 'आपसे अपेक्षा है राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष इस बात को रखेंगे, कल दिग्विजय सिंह ने दलितों के एक कार्यक्रम में कहा था एससी एसटी से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उन्हें प्रसन्नता होगी, दिग्विजय सिंह के इसी बयान के बाद प्रदीप अहिरवार ने उन्हें पत्र लिखा है. जिसके बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है.

कांग्रेस को मिलेगी एक ही सीट

दरअसल, अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें खाली होने वाली है, जिसमें दिग्विजय सिंह की सीट भी शामिल है. मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान विधायकों के आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस को केवल एक ही राज्यसभा सीट मिलनी है, ऐसे में अभी से कई नेता राज्यसभा जाने के लिए लॉबिंग में जुट गए हैं. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि दिग्विजय सिंह तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाना चाहते, बल्कि वह अब पूरा समय मध्य प्रदेश में ही लगाना चाहते हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने इस बात की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को भी दे दी है, जिसके बाद दूसरे नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है.

राज्यसभा की रेस में कई नेता

मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बाद कई नेता राज्यसभा की रेस में नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल के नाम सामने आए हैं, इसके अलावा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का नाम भी राज्यसभा की रेस में लिया जा रहा है. ये सभी नेता अलग-अलग अंचल से आते हैं और अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में राज्यसभा सीट को लेकर फिलहाल अभी से सियासत तेज हो गई है. इन नेताओं में कमलनाथ को छोड़कर फिलहाल कोई भी किसी सदन का सदस्य नहीं है. कमलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं.

