दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने MP कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर, कौन हैं निशानें पर ?

Digvijay Singh News: एमपी कांग्रेस में गुटबाजी अब खुलकर दिख रही है. भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाया गया एक पोस्टर फिलहाल सियासी चर्चा में बना हुआ है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:50 PM IST
चर्चा में एमपी कांग्रेस का पोस्टर
MP Politics News: दिग्विजय सिंह की आरएसएस पोस्ट के बाद शुरू हुआ विवाद फिलहाल एमपी में कांग्रेस में ही बड़ा मुद्दा बन चुका है. पूर्व कांग्रेस सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने आरएसएस की पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने भोपाल में एमपी कांग्रेस कार्यालय में एक पोस्टर लगाकर निधि चतुर्वेदी पर पलटवार किया है. जिसके बाद यह मामला फिलहाल गर्माता नजर आ रहा है. इससे पहले कल दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी. 

भोपाल में लगा पोस्टर 

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है 'उंगलियां छोटी पड़ गई की नाखून इतने बढ़ गए कुछ जुगनुओं (निधि चतुर्वेदी) के काफिले सूरज (दिग्गी राजा) के पीछे पड़ गए.' पोस्टर में कोस्टक में निधि चतुर्वेदी और दिग्विजय सिंह का नाम भी डाला गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उनके समर्थकों ने निधि चतुर्वेदी पर ही निशाना साधा है. बता दें कि कांग्रेस नेता निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाली पोस्ट पर सवाल उठाए थे और कांग्रेस हाईकमान से दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की थी. 

ये भी पढे़ंः दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की पोस्ट, लिखा-'सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है'

वहीं इस मामले में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह हमेशा नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए समर्पित रहे है. इसलिए दिग्विजय सिंह की निष्ठा पर प्रश्न उठाया गया था, वो भी ऐसे लोगों ने उठाया जिनका जन्म भी उस समय नहीं हुआ था. कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उस पोस्ट से दुखित हुए थे, उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है. ऐसे में एक तरह से कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी ही एक तरह से फिर खुलकर इस मामले में सामने आई है. 

जयवर्धन सिंह ने भी की थी पोस्ट

इससे पहले गुरुवार को दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था 'राजनीति फिल्म में मनोज वाजपेयी की तरफ से बोला गया डॉयलाग बोला जा रहा है. बौखला गए हैं, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है. सिंगल प्वाइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े. बेबुनियाद आरोप, मनगड़ंत स्कैंडल्स और खुद खुद कर कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर. मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट कर थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा.' जिससे उनकी पोस्ट भी यह एक तरह से दिग्विजय सिंह के समर्थन में ही मानी गई थी. 

ये भी पढ़ेंः कांग्रेस नेता बोले-दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाने वाले 'स्लीपर सेल', BJP बोली-सबको पता 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

