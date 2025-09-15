MP में फिर पदयात्रा की राजनीति, बड़े भाई की राह पर छोटे भाई, कांग्रेस से दूरी या नई सियासी बिसात?

Laxman Singh: मध्य प्रदेश की राजनीति में राघोगढ़ परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह अब पूरे प्रदेश में यात्रा पर निकलने वाले हैं, हालांकि उनका कहना है कि वह अब पूरे प्रदेश में 'सामाजिक समरसता पदयात्रा' निकालने की तैयारी कर रहे हैं, यह पदयात्रा एमपी के हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन के लिए आयोजित की जाएगी, यात्रा की विस्तृत रूपरेखा फिलहाल तैयार की जा रही है, लेकिन इस ऐलान ने प्रदेश की सियासत में हलचल जरूर मचा दी है. क्योंकि लक्ष्मण सिंह फिलहाल कांग्रेस से निष्कासित हैं, ऐसे में इस यात्रा में वह कांग्रेस का समर्थन करेंगे या उनकी दूरी दिखेगी यह देखना यात्रा शुरू होने से पहले ही दिलचस्प होता जा रहा है.

लक्ष्मण सिंह की सियासी पारी

लक्ष्मण सिंह ने साफ कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता और समरसता का संदेश फैलाना है, 'हम चाहते हैं कि कोई ऊंच-नीच ना रहे, हर समाज साथ चले'. हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह यात्रा पूरी तरह गैरराजनीतिक नहीं है, लेकिन इसमें किसका साथ मिलेगा और कौन इससे दूरी बनाए रखेगा, यह अभी साफ नहीं है. गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी पहले निष्कासित कर चुकी है और वे कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाज़ी कर चुके हैं. अब उनकी इस यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कदम कांग्रेस के समर्थन में है या फिर कोई नई राजनीतिक राह की ओर संकेत दे रहे हैं ?. यात्रा कब से शुरू होगी, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, साथ ही, इस पदयात्रा में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या होगी, यह भी अभी रहस्य बना हुआ है.

दिग्विजय सिंह कर चुके हैं नर्मदा परिक्रमा

लक्ष्मण सिंह के बड़े भाई दिग्विजय सिंह पहले ही नर्मदा परिक्रमा यात्रा कर चुके हैं, जिसने उन्हें धार्मिक और राजनीतिक दोनों मंचों पर सुर्खियों में ला खड़ा किया था, अब छोटे भाई किस दिशा में निकलते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा. प्रदेश की सियासत में जहां एक ओर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं, वहीं लक्ष्मण सिंह की यह 'सामाजिक समरसता पदयात्रा' क्या कोई तीसरा मोर्चा खोलने की शुरुआत है? या फिर यह केवल समाज सेवा का एक प्रयास? जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा.

एमपी की सियासत में हलचल

लक्ष्मण सिंह एमपी की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वह तीन बार विधायक और पांच बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, खास बात यह है कि वह कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी में भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल लक्ष्मण सिंह किसी पार्टी में नहीं है, ऐसे में उनकी पदयात्रा के ऐलान ने एमपी का सियासी पारा जरूर गर्मा दिया है. क्योंकि इस यात्रा से क्या निकलने वाला है यह तो वक्त के गर्द में छिपा है, लेकिन लक्ष्मण सिंह की इस घोषणा से सियासी पंडितों के साथ-साथ राजनीतिक दल भी एक्टिव जरूर हो गए होंगे.

