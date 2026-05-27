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'बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक'...दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, गरमाई सियासत

MP Politics-दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता होती है. आज यही हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. दिग्विजय के इस बयान पर सियासत गरमा गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 27, 2026, 07:36 PM IST
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'बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक'...दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, गरमाई सियासत

Digvijay Singh Controversial Statement-पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सांप्रदायिकता और देश के मौजूदा हालातों को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है. दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधा है. 

बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने पंडित नेहरू की विचारधारा और उनकी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नेहरू हमेशा मानते थे कि सांप्रदायिकता एक बहुत खराब चीज है, जो समाज में द्वेष और नफरत फैलाने का काम करती है. इसके आगे बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता होती है और आज यही हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है.

सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से की
दिग्विजय सिंह ने देश के मौजूदा राजनैतिक माहौल की तुलना अंग्रेजों के शासनकाल से की है. उन्होंने कहा कि आज देश में बिल्कुल वैसे ही हालात बन चुके हैं, जैसे आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय हुआ करते थे. आज अगर कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों या उनकी विचारधार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे उसी तरह प्रताड़ित और परेशान किया जाता है जैसे अंग्रेजों के समय क्रांतिकारियों को किया जाता था. 

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सोशल मीडिया पर हुए दावों का किया खंडन
उन्होने नेहरू के रहन-सहन को लेकर सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर किए जाने वाले दावों को पूरी तरह से झूठा बताया. उन्होंने कहा कि यह अफवाह पूरी तरह से झूठ है कि नेहरू के कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाते थे. जिस इंसान ने विदेशों में पढ़ाई की और जिसके पिता इतने बड़े वकील थे, उसने अपनी सारी सुख-सुविधाएं छोड़कर महात्मा गांधी के साथ जेला जाना और देश के लिए संघर्ष करना चुना. आज के दौर में ऐसा त्याग करने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है. दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि एकतरफा विचारधारा के कारण अतीत में सरदार वल्लभभाई पटेल और पंडित नेहरू के बीच भी मतभेद और विवाद पेदा हुए थे. 

रामेश्वर शर्मा ने किया पलटवार
दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि नेहरू के समय से लेकर दिग्विजय तक, कांग्रेस नेताओं की आंखों में हमेशा हिंदू खटकता रहा है. कांग्रेस ने हमेशा से ही बहुसंख्यक हिंदुओं को समाज में एक विलेन या दुश्मन की तरह पेश करने की कोशिश की है. 

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का तीखा पलटवार
दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बेहद कड़ा ऐतराज जताते हुए तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज के दिग्विजय सिंह तक, कांग्रेस के नेताओं की आंखों में हमेशा सिर्फ हिंदू ही खटकता रहा है. कांग्रेस ने हमेशा से ही बहुसंख्यक हिंदुओं को समाज में एक विलेन या दुश्मन की तरह पेश करने की कोशिश की है.साल 1947 में देश का बंटवारा हिंदुओं ने नहीं कराया था, क्या जिन्ना हिंदू था?.

हिंदू कभी नहीं रहा सांप्रदायिक
रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश तोड़ने वालों के साथ तब भी कांग्रेस खड़ी थी और आज भी वह अल्पसंख्यकों के नाम पर तुष्टीकरण और मुसलमानों को मुख्यधारा से अलग करने की राजनीति कर रही है. बीजेपी विधायक ने कहा कि हिंदू समाज कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहा है, वह हमेशा से ही पूरी दुनिया और अपनी मातृभूमि का सम्मान करने वाला रहा है. कांग्रेस की आज यह दुर्दशा इसलिए हुई है क्योंकि वे हमेशा आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को संरक्षण देते आए हैं. 

प्रदेश मंत्री ने साधा निशाना
वहीं दिग्विजय के बयान पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवास ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का यह बयान उसी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जिसके आधार पर कभी भारत का बंटवारा हुआ था. यह वही सोच है जिसके कारण देश ने पिछले सात दशकों तक आतंकवाद और अलगाववाद का दंश झेला है. उन्होंने तर्क दिया कि अगर भारत का हिंदू समाज वाकई सांप्रदायिक होता, तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी भारत में सुरक्षित और फल-फूल नहीं रही होती. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का खेल खेल रही है.

यह भी पढ़ें-पूर्व मंत्री ने उठाई दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग, कमलनाथ भी दावेदार

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