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150 करोड़ का गेहूं घोटाला! दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, CM को लिखा पत्र, EOW जांच की मांग

 Digvijaya Singh Letter To CM: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सीहोर और रायसेन के निजी गोदामों में 40 हजार टन गेहूं खराब होने को बड़ा अनाज घोटाला बताया है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए EOW से जांच कराने की मांग की है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:30 PM IST
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150 करोड़ का गेहूं घोटाला! दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, CM को लिखा पत्र, EOW जांच की मांग

 Digvijaya Singh Letter To CM: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य में कथित बड़े अनाज घोटाले का अरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीहोर और रायसेन जिलों के निजी गोदामों में करीब 40 हजार टन गेहूं खराब हो गया. दिग्विजय सिंह के मुताबिक यह गेहूं लंबे समय तक गोदामों में पड़ा रहा, जिसके कारण इसमें घुन लग गया और यह इस्तेमाल के लायक नहीं रहा. उन्होंने इस अनाज घोटाले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से कराने की मांग की है.

दिग्विजय सिंह का आरोप है कि 2017 से 2021 के बीच इस गेहूं को जान-बूझकर कई सालों तक गोदामों में रखा गया, ताकि निजी गोदाम मालिकों को हर महीने किराया मिलता रहे, जबकि नियमों के अनुसार इसे 8 से 10 महीनों के भीतर ही वहां से हटा दिया जाना चाहिए था. जब गेहूं पूरी तरह से खराब हो गया, तो उसे चुपके से निजी गोदामों से निकालकर रायसेन में स्थित एक सरकारी गोदाम में भेज दिया गया. ऐसा इसलिए किया गया ताकि निजी मालिकों को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकारी व्यवस्था पर डाली जा सके.

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EOW से जांच की मांग 
दिग्विजय सिंह के मुताबिक इस घोटाले ने सरकारी खजाने को दो तरफ से नुकसान हुआ है. एक तरफ लगभग 100 करोड़ की कीमत का 40,000 टन गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जो किसी भी काम का नहीं रहा. दूसरी तरफ वेयरहाउसिंग के किराए, रखरखाव और परिवहन के लिए 150 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया. दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि वेयरहाउस संचालकों, अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत है. उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की EOW जांच के आदेश दें, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करें.

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