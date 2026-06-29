/MP कांग्रेस में आपसी कलह, दिग्विजय ने जीतू पटवारी के आरोपों को बताया गलत, रामेश्वर शर्मा बोले- आंखें खोल दी

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MP Politics: मध्य प्रदेश कांग्रेस में वीर भारत न्यास को एक रुपये के टोकन लीज पर सरकारी जमीन देने को लेकर मतभेद सामने आए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि लगभग ₹500 करोड़ की सरकारी संपत्ति ट्रस्ट को सिर्फ एक रुपये में सौंप दी गई. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वीर भारत न्यास एक सरकारी ट्रस्ट है इसके अध्यक्ष स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री हैं.
दिग्विजय ने जीतू पटवारी के आरोपों को गलत बताया
दरअसल, 24 जून को PCC चीफ जीतू पटवारी ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में ₹500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को सिर्फ़ एक रुपये में दे दी है. हालांकि उज्जैन में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने कहा कि वीर भारत न्यास एक सरकारी ट्रस्ट है और राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं. उन्होंने बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के मकसद से एक रुपये जैसी मामूली रकम पर जमीन देना लंबे समय से एक स्थापित और वैध प्रक्रिया रही है. दिग्विजय सिंह के इस बयान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदरूनी कलह को सबके सामने ला दिया है.
"वीर भारत न्यास एक सरकारी ट्रस्ट है और राज्य के मुख्यमंत्री खुद इसके अध्यक्ष हैं. सिंधिया राजपरिवार की इस ऐतिहासिक इमारत को सिर्फ़ एक रुपये की कीमत पर सरकारी ट्रस्ट को सौंपने में कोई बुराई नहीं है. देश में ऐसे दलालों की कोई कमी नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे झूठे आरोप गढ़ते रहते हैं. - दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता"
बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा
दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के विरोधाभासी बयानों के बाद यह मामला अब दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गया है. इस बीच बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है. विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि 'वीर भारत न्यास' एक सरकारी ट्रस्ट है और जीतू पटवारी ने बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगाए थे.
पटवारी की आंखें खोल दी- रामेश्वर शर्मा
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह 10 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें सरकारी दस्तावेजों की अच्छी समझ है. उन्होंने पटवारी की आंखें खोल दी हैं. शर्मा ने पटवारी को सलाह दी कि वे कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह के कारण बेबुनियाद आरोप न लगाएं. इसके अलावा छिंदवाड़ा में कमलनाथ के 'गायब' होने वाले पोस्टरों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी उनका अपमान नहीं करेगी. भले ही वे गायब रहें, सीएम मोहन यादव क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेंगे. हम राहुल गांधी की तरह नहीं हैं. हम कमलनाथ का अपमान नहीं करेंगे. वे एक वरिष्ठ नेता हैं.
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