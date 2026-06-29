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MP कांग्रेस में आपसी कलह, दिग्विजय ने जीतू पटवारी के आरोपों को बताया गलत, रामेश्वर शर्मा बोले- आंखें खोल दी

MP Politics: वीर भारत न्यास को लेकर एमपी कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और गहरे हो गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि उज्जैन में ₹500 करोड़ की सरकारी जमीन सीएम ने ट्रस्ट को मात्र ₹1 में दे दी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 29, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:46 PM IST
MP कांग्रेस में आपसी कलह, दिग्विजय ने जीतू पटवारी के आरोपों को बताया गलत, रामेश्वर शर्मा बोले- आंखें खोल दी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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