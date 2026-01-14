राहुल गांधी का विजन... तो क्या इस वजह से राज्यसभा नहीं जाएंगे दिग्विजय सिंह, जानें क्यों हट रहे पीछे?

Digvijay Singh Rajya Sabha Term: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है. लेकिन, इसके 3 महीने पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वो फिर से संसद के उच्च सदन नहीं जाएंगे. दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को इस बात की घोषणा कर दी और बताया कि वो अपनी सीट खाली कर रहे हैं. इसके बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा ना जाने का फैसला किया है और वो खुद क्यों पीछे हट रहे हैं.

क्या किसी SC नेता को राज्यसभा भेजेगी कांग्रेस?

कांग्रेस की अनुसूचित जाति विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने मंगलवार को दिग्विजय सिंह को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने राज्यसभा में दलितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था. उन्होंने अनुसूचित वर्ग के किसी नेता को राज्यसभा भेजने की मांग की थी. इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर SC समुदाय का कोई व्यक्ति कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो उन्हें खुशी होगी. दिग्विजय सिंह की टिप्पणी का हवाला देते हुए अहिरवार ने कहा, 'मध्य प्रदेश की लगभग 17 प्रतिशतअनुसूचित जाति की आबादी की उम्मीदों को आपके सामने रखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार राज्यसभा में SC कैटेगरी से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें.' हालांकि, जब अहिरवार के अनुरोध के बारे में दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यह मेरे हाथ में नहीं है. मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं.'

दिग्विजय सिंह क्यों खाली कर रहे हैं सीट?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी बातचीत से वाकिफ एक सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का फैसला विपक्ष के नेता राहुल गांधी के युवा नेताओं को आगे बढ़ाकर कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने के विजन के मुताबिक है. उन्होंने कहा, 'दिग्विजय सिंह का संगठन में काफी दबदबा है. मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर उन्हें संगठन को और मजबूत करने और चुनाव से पहले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए फिर से नर्मदा परिक्रमा के लिए भेजा जाएगा.'

भविष्य के लिए क्या है राहुल गांधी का विजन?

रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम एक बड़े ऑर्गनाइजेशनल बदलाव को दिखाता है. दरअसल, राहुल गांधी इसे 'संगठन सृजन यानी संगठन को मजबूत करने' के विजन के जरिए राज्यों में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. इस रणनीति में संगठन के काम के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ वाले सीनियर नेताओं को फिर से तैनात करना शामिल है. इस विजन में सीनियर नेताओं को ग्राउंड पर एक्टिव करने के साथ ही युवा नेताओं के लिए ऐसे रास्ते भी बनाने की प्लानिंग है, जिससे वे अहम और जिम्मेदारी वाले पदों पर पहुंच सकें.

2018 में दिख चुका है दिग्विजय सिंह का असर

दिग्विजय सिंह ने साल 2017-18 में नर्मदा परिक्रमा की थी और यह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम पल था. इसके बाद साल 2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आ गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, दिग्विजय सिंह साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नर्मदा परिक्रमा कर सकते हैं. एक पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि अगले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले रणनीतिक रूप से तय की गई दूसरी परिक्रमा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, युवा नेताओं को सलाह देने और राज्य इकाई में पड़ी फूट को दूर करने में मदद करेगी.'

दिग्विजय सिंह के सामने अनेक चुनौतियां

अगर दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर फिर से तैनात किया जाता है तो यह उनके लिए आसान नहीं होगा और उनके सामने कई चुनौतियां होगी. दो दशकों तक विपक्ष की राजनीति के बाद राज्य कांग्रेस संगठन के तौर पर खोखली हो गई है, जिसमें बूथ कमेटियां निष्क्रिय हैं, गुटबाजी है, संसाधनों की कमी है और 2020 में दलबदल का असर अभी भी बाकी है. 2020 में हुए दलबदल से पार्टी को न सिर्फ विधायकों का नुकसान हुआ, बल्कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट गया.

राज्यसभा कार्यकाल के दौरान दिग्विजय सिंह वैचारिक सवालों पर आक्रामक रहे हैं. अक्सर आरएसआस और बीजेपी के साथ ज़ुबानी जंग में शामिल रहे हैं. हिंदुत्व की राजनीति का सीधे सामना करने की इच्छा ने उन्हें धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील लोगों के बीच प्रशंसक तो दिलाए हैं, लेकिन साथ ही उन्हें विवादों का केंद्र भी बना दिया है. पिछले महीने दिग्विजय सिंह ने तब सबका ध्यान खींचा, जब उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत और नरेंद्र मोदी के एक आम पार्टी कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनने तक की तारीफ की. उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस के अंदर सत्ता के 'विकेंद्रीकरण' और संगठनात्मक ढांचे को 'मजबूत करने की जरूरत' की बात कही. उन्होंने बाद में यह स्पष्ट किया वह आरएसएस की विचारधारा और नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके की बात नहीं कर रहे थे. उन्होंने साफ किया कि वह आरएसएस आर नरेंद्र मोदी की नीतियों के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं.