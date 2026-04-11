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क्या MP की 3 नहीं 4 राज्यसभा सीटों पर होगा चुनाव ? 4 मई तक बदल सकते हैं समीकरण

MP Rajya Sabha Election: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है. जिनके लिए मई-जून के बीच चुनाव होना है. लेकिन एमपी में अब 3 की जगह चार राज्यसभा सीटें खाली हो सकती है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:22 PM IST
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एमपी में 3 की जगह 4 राज्यसभा सीटों पर हो सकते हैं चुनाव
एमपी में 3 की जगह 4 राज्यसभा सीटों पर हो सकते हैं चुनाव

MP Politics: एमपी में अप्रैल में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है. जिन पर मई-जून के बीच नए सदस्य चुने जाएंगे. लेकिन एक समीकरण ऐसा भी बन रहा है जिससे एमपी में 3 की जगह 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की स्थिति बन सकती है. जिससे एमपी में सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है. 4 मई को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ जाएगा. जिससे एमपी की एक राज्यसभा सीट का सियासी फैसला भी हो सकता है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल अब और तेज होती जा रही है. 

एल मुरुगन लड़ रहे विधानसभा चुनाव 

दरअसल, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉ. एल मुरुगन इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वह राज्य की अविनाशी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं. सियासी गलियारों में राजनीतिक अटकलें चल रही है कि अगर चुनाव मैदान में उतरे मुरुगन विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो वह राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे सकते हैं. ऐसे में एक और राज्यसभा सीट एमपी से खाली हो जाएगी. जिससे मध्य प्रदेश में 3 की जगह 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का समीकरण बन सकता हैं. 

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एमपी से दूसरी बार राज्यसभा सांसद 

एल मुरुगन दूसरी बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं. जहां उनका कार्यकाल 2030 तक चलना है. पहली बार वह 27 सितंबर 2021 को एमपी से राज्यसभा सांसद नामित हुए थे. जबकि दूसरी बार पार्टी ने उन्हें अप्रैल 2024 में राज्यसभा भेजा था. जहां वह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे. मुरुगन फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं. लेकिन इस पार पार्टी ने उन्हें अपने गृह राज्य तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ाया है. ऐसे में उनकी जीत से एमपी में भी राज्यसभा के सियासी समीकरण बदल सकते हैं. 

ये राज्यसभा सांसद हुए रिटायर 

फिलहाल एमपी से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं. कांग्रेस से सीनियर नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी से सुमेर सिंह सोलंकी और जार्च कुरियन का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इन तीनों सीटों पर एमपी में मई-जून के बीच चुनाव होने की संभावना है. खास बात यह है कि एल मुरुगन की तरह जार्च कुरियन भी केरल विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. ऐसे में अगर वह भी चुनाव जीतते हैं तो फिर उनका भी रिपीट होना संभव नहीं लगता है. ऐसे में एमपी में राज्यसभा चुनाव पर सबकी नजरें अभी से टिकी हैं. 

ये भी पढे़ंः MP में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के कामों की होगी समीक्षा, 15 से 18 अप्रैल तक समीक्षा 

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