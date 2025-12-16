Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में खाद पर सियासत: पूर्व मंत्री सचिन यादव ने उठाए सवाल, कृषि मंत्री ने दिया जवाब

MP Politics: एमपी में खाद के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में सियासत शुरू हो गई है. इस मुद्दे पर पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री में बयानबाजी देखने को मिली है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:31 PM IST
खाद पर सियासत
MP News: मध्य प्रदेश में खाद को लेकर अब सियासत भी जमकर शुरू हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं, जबकि इस बीच एमपी के कई जिलों में खाद की किल्लत की खबरें भी सामने आती रही है. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर खाद की कमी से किसानों के परेशान होने की बात कही, जिस पर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने पलटवार किया है. ऐसे में खाद के मुद्दे पर अब तनातनी देखने को मिल रही है. 

सचिन यादव ने साधा निशाना

कांग्रेस विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा 'लोकसभा में खाद को लेकर जो जवाब दिया गया है, वह गलत है. एमपी में किसानों को खाद नहीं मिल रही है. खाद मांगने पर किसानों पिटाई की जाती है, एमपी में गुणवत्ताहीन खाद बांटी जाती है, इसमें मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है. इतना ही नहीं गलत तरीके से प्रदेश में खाद बांटी जा रही है, इसमें भी एमपी दूसरे नंबर पर है. ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं लोकसभा में दिए गए आंकड़े हैं.'

कृषि मंत्री का पलटवार 

वहीं किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने पलटवार किया. उन्होंने कहा 'मध्य प्रदेश में खाद में गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है. कांग्रेस का आरोप निराधार है, जहां शिकायत मिली है वहां पर कार्रवाई की गई है. जांच की कोई बात नहीं है जांच की बात आएगी तो जांच कराएंगे. घर-घर खाद को भिजवाएंगे.' ऐसे में इस मुद्दे पर एमपी में जमकर सियासत देखने को मिल रही है. 

खाद पर सियासी घमासान 

बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल खाद की सबसे ज्यादा किसानों को जरूरत पड़ रही है. क्योंकि फसलों की वोवनी के बाद खाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है. लेकिन प्रदेश के कई जिलों से खाद की किल्लत की खबरें भी लगातार आती रही है. ऐसे में अब खाद की किल्लत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खाद की समस्या पर जमकर सियासी तकरार देखने को मिल रही है. मध्य प्रदेश में फिलहाल फसलों में खाद की आवश्यकत दिख रही है. यूरिया खाद को लेकर कई जिलों से वीडियो भी आए हैं. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

MP Politics

