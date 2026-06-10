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MP राज्यसभा चुनाव, स्क्रूटनी के बाद अंतिम सूची जारी, BJP के तीनों प्रत्याशियों के नाम लिस्ट में

MP News-मध्यप्रदेश राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद अंतिम सूची जारी कर दी है. इस सूची में तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का नाम है. मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:39 PM IST
MP राज्यसभा चुनाव, स्क्रूटनी के बाद अंतिम सूची जारी, BJP के तीनों प्रत्याशियों के नाम लिस्ट में

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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