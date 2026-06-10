MP राज्यसभा चुनाव, स्क्रूटनी के बाद अंतिम सूची जारी, BJP के तीनों प्रत्याशियों के नाम लिस्ट में

कोर्ट और राष्ट्रपति के पास जाएगी कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई थमने वाली नहीं है. उन्होंने कहा इस सीट चोरी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा. हम बीजेपी के सभी जिला कार्यालयों और सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जल्द ही इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे. वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर यह खेल खेला है. मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हुए कांग्रेस विधायक दल शुक्रवार को दिल्ली रवाना होगा, जहां वे राष्ट्रपति से मिलकर गुहार लगाएंगे. समय न मिलने पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की भी तैयारी है.