MP राज्यसभा चुनाव, स्क्रूटनी के बाद अंतिम सूची जारी, BJP के तीनों प्रत्याशियों के नाम लिस्ट में

राज्य चुनें
MP Rajya Sabha Election-मध्यप्रदेश की राजनीति में इस समय बड़े सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं. राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के बाद फाइनल सूची कर दी है. इस सूची में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट के नाम शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नाम लिस्ट में नहीं हैं. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने मंगलवार को रद्द कर दिया था. हलफनामे में गड़बड़ी का हवाला देते हुए उनका नामांकन खारिज किया गया था.
नामांकन खारिज होने की वजह
बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट में एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई थी. इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने उनका फॉर्म निरस्त कर दिया. इस फैसले से भड़की कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या और सीट की चोरी करार दिया है. कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा कि यह इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी कमीशन. कांग्रेस का कहना है कि उनकी उम्मीदवार को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को अपनी कमियां सुधारने का समय मिला.
सड़कों पर उतरी कांग्रेस
इस फैसले के खिलाफ बुधवार को भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया. जब दफ्तर का गेट बंद मिला, तो कार्यकर्ताओं ने विरोध के रूप में आरएसएस की यूनिफॉर्म गेट पर टांग दी. इससे पहले दिल्ली और भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया था.
कोर्ट और राष्ट्रपति के पास जाएगी कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई थमने वाली नहीं है. उन्होंने कहा इस सीट चोरी के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा. हम बीजेपी के सभी जिला कार्यालयों और सीएम हाउस का घेराव करेंगे और जल्द ही इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख करेंगे. वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर यह खेल खेला है. मामले को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हुए कांग्रेस विधायक दल शुक्रवार को दिल्ली रवाना होगा, जहां वे राष्ट्रपति से मिलकर गुहार लगाएंगे. समय न मिलने पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की भी तैयारी है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!