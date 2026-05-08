MP में कांग्रेस के पूर्व विधायक का निधन, इंदौर में थे पार्टी का बड़ा चेहरा, पूर्व मंत्री के थे भतीजे

Indore EX MLA Ashwini Joshi: इंदौर में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा और पूर्व विधायक अश्विनी जोशी का शुक्रवार को निधन हो गया. तीन बार विधायक रहे अश्विनी जोशी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. ऐसे में जैसे ही उनके निधन की खबर समर्थकों तक पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई. अश्विन जोशी के निधन पर कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है. वह पूर्व मंत्री महेश जोशी के भतीजे थे. उनके परिवार का इंदौर समेत मालवा की राजनीति में अच्छा दखल माना जाता था. अश्विन जोशी ने 2018 में अपना आखिरी चुनाव लड़ा था.

अस्पताल में भर्ती थे अश्विन जोशी

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक अश्विन जोशी सांस लेने में तकलीफ और पैरों की बीमारी से परेशान थे. जिसके चलते कुछ दिनों पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन उनका शुक्रवार को निधन हो गया. बताया जा रहा है कि उनका बेटा विदेश में रहता है. जिसे जानकारी भेज दी गई है. उसके आने के बाद ही अश्विन जोशी का अंतिम संस्कार किया जाएगा. अश्विन जोशी की उम्र 66 साल थी. वह राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव थे. लेकिन बीमारी की वजह से कुछ सालों से वह सार्वजनिक नहीं थे.

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3 बार विधायक रहे अश्विन जोशी

अश्विन जोशी ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया था. उन्होंने कांग्रेस की तरफ से 5 विधानसभा चुनाव लड़े और तीन बार विधायक चुन गए. 1998 में अश्विन जोशी पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. 2003 और 2008 तक वह लगातार तीन चुनाव जीते. लेकिन 2013 और 2018 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वह 2023 के चुनाव में नहीं उतरे थे. अश्विन जोशी को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का करीबी भी माना जाता था.

इंदौर की राजनीति में जोशी परिवार का दखल

जोशी परिवार का इंदौर की राजनीति में अच्छा दखल माना जाता है. अश्विन जोशी के चाचा महेश जोशी कांग्रेस के सीनियर नेता थे और वह दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे. अश्विन जोशी इंदौर की 3 नंबर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे. उनके निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस और अन्य दलों के सीनियर नेताओं ने दुख जताया है.

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