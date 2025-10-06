पूर्व मंत्री से जुड़ी वायरल पोस्ट से MP में सियासी हलचल, राजनीति से संन्यास के दावे का क्या है सच ?

MP News: मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के एक कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री को लेकर हुई वायरल पोस्ट से सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व मंत्री के बेटे ने ही की थी, जिसमें लिखा गया था कि पूर्व मंत्री अपने जन्मदिन पर राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे. ऐसे में जिसने भी यह पोस्ट पढ़ी तो उस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, हालांकि बाद में बताया गया कि पूर्व मंत्री के बेटे की आईडी हेक हो गई थी और उसी से यह पोस्ट डाली गई थी, लेकिन इस वायरल पोस्ट ने हरदा जिले से भोपाल तक राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है, क्योंकि पूर्व मंत्री बीजेपी के सीनियर नेता माने जाते हैं.

कमल पटेल को लेकर हुई थी पोस्ट

दरअसल, यह मामला हरदा जिले से जुड़ा है, जहां 6 अक्टूबर को पूर्व मंत्री कमल पटेल का जन्मदिन था, लेकिन इससे पहले उनके छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि इस पोस्ट में कमल पटेल के 65वें जन्मदिन पर उनके चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा होने का दावा किया गया था, पोस्ट के सामने आते ही जिले की राजनीति में हलचल मच गई, कई स्थानीय नेताओं ने तो इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया तक देना शुरू कर दिया, जबकि राजनीतिक पंडित भी अपना गुणा भाग लगाने में जुट गए, क्योंकि कमल पटेल 2023 का विधानसभा चुनाव बेहद कम मार्जिन से हारे थे, जबकि वह अभी भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिए बने हुए हैं, ऐसे में अचानक इस दावे से हर कोई हैरान था.

पूर्व मंत्री के बेटे ने दी सफाई

हालांकि वायरल पोस्ट पर कुछ ही देर बाद कमल पटेल के बड़े बेटे संदीप पटेल ने मामले में सफाई दी थी, उन्होंने बताया कि यह पोस्ट फर्जी है, क्योंकि छोटे भाई सुदीप पटेल की सोशल मीडिया आईडी किसी ने हैक कर ली थी, जबकि यह पोस्ट भी फर्जी है, जिसमें राजनीतिक विरोधियों का हाथ है. संदीप पटेल ने लिखा कि वह इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं और पूरे मामले की जांच की बात कहते हैं. उन्होंने समर्थकों से किसी भी तरह की भ्रामक पोस्ट या अफवाह पर ध्यान न देंने की अपील की है.

वहीं इस मामले में कमल पटेल ने भी बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि वह राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा की तरह तत्पर है, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का फैसला खुद ही लेने की बात भी कही है. बता दें कि 6 अक्टूबर को कमल पटेल अपना जन्मदिन मना रहा है. कमल पटेल बीजेपी के सीनियर नेता और वह दो बार मंत्री भी रह चुके हैं, वह हरदा विधानसभा सीट से पिछला चुनाव बेहद कम मार्जिन से हारे थे.

