Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2950240
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

पूर्व मंत्री से जुड़ी वायरल पोस्ट से MP में सियासी हलचल, राजनीति से संन्यास के दावे का क्या है सच ?

MP Politics: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक वायरल पोस्ट से हलचल मच गई, क्योंकि इस पोस्ट में बीजेपी के एक सीनियर नेता और पूर्व मंत्री के जन्मदिन पर उनका राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान होने की बात लिखी थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूर्व मंत्री की वायरल पोस्ट से सियासी हलचल
पूर्व मंत्री की वायरल पोस्ट से सियासी हलचल

MP News: मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के एक कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री को लेकर हुई वायरल पोस्ट से सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व मंत्री के बेटे ने ही की थी, जिसमें लिखा गया था कि पूर्व मंत्री अपने जन्मदिन पर राजनीति से संन्यास का ऐलान करेंगे. ऐसे में जिसने भी यह पोस्ट पढ़ी तो उस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, हालांकि बाद में बताया गया कि पूर्व मंत्री के बेटे की आईडी हेक हो गई थी और उसी से यह पोस्ट डाली गई थी, लेकिन इस वायरल पोस्ट ने हरदा जिले से भोपाल तक राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है, क्योंकि पूर्व मंत्री बीजेपी के सीनियर नेता माने जाते हैं. 

कमल पटेल को लेकर हुई थी पोस्ट 

दरअसल, यह मामला हरदा जिले से जुड़ा है, जहां 6 अक्टूबर को पूर्व मंत्री कमल पटेल का जन्मदिन था, लेकिन इससे पहले उनके छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि इस पोस्ट में कमल पटेल के 65वें जन्मदिन पर उनके चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा होने का दावा किया गया था, पोस्ट के सामने आते ही जिले की राजनीति में हलचल मच गई, कई स्थानीय नेताओं ने तो इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया तक देना शुरू कर दिया, जबकि राजनीतिक पंडित भी अपना गुणा भाग लगाने में जुट गए, क्योंकि कमल पटेल 2023 का विधानसभा चुनाव बेहद कम मार्जिन से हारे थे, जबकि वह अभी भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिए बने हुए हैं, ऐसे में अचानक इस दावे से हर कोई हैरान था. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

ये भी पढ़ेंः MP के अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने लिया ट्रांसफर से जुड़ा फैसला

पूर्व मंत्री के बेटे ने दी सफाई 

हालांकि वायरल पोस्ट पर कुछ ही देर बाद कमल पटेल के बड़े बेटे संदीप पटेल ने मामले में सफाई दी थी, उन्होंने बताया कि यह पोस्ट फर्जी है, क्योंकि छोटे भाई सुदीप पटेल की सोशल मीडिया आईडी किसी ने हैक कर ली थी, जबकि यह पोस्ट भी फर्जी है, जिसमें राजनीतिक विरोधियों का हाथ है. संदीप पटेल ने लिखा कि वह इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं और पूरे मामले की जांच की बात कहते हैं. उन्होंने समर्थकों से किसी भी तरह की भ्रामक पोस्ट या अफवाह पर ध्यान न देंने की अपील की है. 

वहीं इस मामले में कमल पटेल ने भी बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि वह राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा की तरह तत्पर है, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का फैसला खुद ही लेने की बात भी कही है. बता दें कि 6 अक्टूबर को कमल पटेल अपना जन्मदिन मना रहा है. कमल पटेल बीजेपी के सीनियर नेता और वह दो बार मंत्री भी रह चुके हैं, वह हरदा विधानसभा सीट से पिछला चुनाव बेहद कम मार्जिन से हारे थे.

ये भी पढ़ेंः छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड: पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी, 1 करोड़ का मुआवजा मांगा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

former minister kamal patelkamal patel birthdaymp news

Trending news

dhar news
सिर कटे शव से मचा हड़कंप, प्राइवेट पार्ट से भी की हैवानियत, जानिए किसने रची साजिश
dewas news
क्लास में शिक्षकों का चल रहा था NAUGHTY सीन, बच्चों ने चुपके से बनाया वीडियो; फिर...
bhopal news
बड़ी खुशखबरी! अब भोपाल से गुवाहाटी जाना हुआ आसान, मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट
bhopal news
स्मार्ट मीटर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली दरों में कटौती... क्या हैं वो 11 मांग
valmiki jayanti
MP: 7 अक्टूबर को छुट्टी, क्या बैंकों में नहीं होंगे काम? जानें क्या-क्या रहेगा बंद
MP Today Live
MP Today Live: ग्वालियर में दो पक्षों में जमकर विवाद, भोपाल में कार में मिला मांस
Shivpuri News
चलती कार को ट्रक ने मारी टक्कर,नदी में डूबने लगा परिवार, फिर ग्रामीणों ने किया ऐसा..
mp news
MP में सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त,स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट
chhattisgarh news
छग में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, लास्ट डेट न भूलें
indore news
28 साल बाद इंदौर में महिला वनडे विश्व कप,आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड टीम
;