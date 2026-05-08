Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3209089
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

पूर्व विधायक राजेंद्र भारती फिर पहुंचे कोर्ट, हाईकोर्ट ने स्वीकार की अर्जेंट याचिका, 26 को सुनवाई

Rajendra Bharti: पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की याचिका स्वीकार कर ली है. 26 मई को उनके मामले में फिर से सुनवाई होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 08, 2026, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजेंद्र भारती मामले में 26 मई को होगी सुनवाई
राजेंद्र भारती मामले में 26 मई को होगी सुनवाई

MP Politics: कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने 4 मई को जल्द सुनवाई के लिए आवेदन किया था. जिसे 6 मई के दिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्वीकार कर लिया है और अब 26 मई को मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती मामले की सुनवाई की तारीख 29 जुलाई 2026 तय की थी. पिछली सुनवाई सरकारी वकील की तरफ से समय मांगे जाने की वजह से पूरी नहीं हुई थी. लेकिन अब मामले की सुनवाई 26 मई को होगी. राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई है. 

राजेंद्र भारती पर धोखाधड़ी का मामला 

दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर धोखाधड़ी से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था. जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था. इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा दिल्ली कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी. जिसके चलते उनकी उन्हें विधायकी से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इसके बाद उन्होंने सजा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जहां दो बार सुनवाई टल गई थी. हाईकोर्ट ने अगली तारीख 29 जुलाई तय की थी. लेकिन इस बीच राजेंद्र भारती ने मामले में जल्द सुनवाई की याचिका लगाई और मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

राजेंद्र भारती की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की और पूर्व विधायक का पक्ष रखा. कपिल सिब्बल ने अदालत से मामले में जल्द से जल्द तारीख देने का आवेदन किया था. जिसके बाद अब कोर्ट 26 मई को मामले की सुनवाई करेगा. 

राजेंद्र भारती की जा चुकी है विधायकी 

राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट दोषी पाया था. उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी. लेकिन जमानत मिल गई थी. राजेंद्र भारती को कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी पाया था. इस फैसले के बाद उनकी विधायकी पर संकट खड़ा हुआ. 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर राजेंद्र भारती की विधायकी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से निरस्त कर दी गई. जबकि दतिया विधानसभा सीट को भी रिक्त घोषित कर दिया गया है. ऐसे में अब उनका पूरा मामला कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है. 

अगर दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को राहत मिलती है और उनकी सजा पर रोक लगती है तो उनकी विधायकी बच सकती है. लेकिन अगर राजेंद्र भारती की सजा बरकरार रहती है तो फिर एमपी की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है. 

ये भी पढ़ेंः BJP MLA ने MP महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भेजा मानहानि का नोटिस, लगाए थे गंभीर आरोप 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rajendra Bhartirajendra bharti news

Trending news

Mandsaur
सड़क हादसे पर सांसद ने जताई चिंता, कारणों को किया हाइलाइट; बताया-कैसे कम होगी घटनाएं
Mahakal Lok
महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने की तैयारी,बन रहा हीट प्रूफ पाथ-वे
food safety department raid
गर्मी से राहत पाने के लिए आप भी तो नहीं पी रहे 'जहर'?, जूस-लस्सी की दुकानों पर छापा
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
MP Congress Protest
MP में कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, NH-3 पर 747KM तक चक्काजाम...
Chhindwara Clash
छिंदवाड़ा में फसल कटाई को लेकर खूनी संघर्ष, 4 गंभीर घायल, गांव में तनाव
Mandsaur News
मंदसौर में भीषण बस हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, 29 घायल
vidisha news
फिल्मी स्टाइल में अपहरण! बाइक से शुरू हुआ विवाद और घर के बाहर से उठा ले गए शख्स
ratlam news
80 हजार की चोरी के लिए 6 लाख का तामझाम, पुलिस ने बंटी-बबली स्टाइल चोरों को दबोचा
Mohan Yadav
भोपाल नगर निगम के नए मुख्यालय का CM मोहन यादव ने किया लोकार्पण