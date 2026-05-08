पूर्व विधायक राजेंद्र भारती फिर पहुंचे कोर्ट, हाईकोर्ट ने स्वीकार की अर्जेंट याचिका, 26 को सुनवाई

MP Politics: कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने 4 मई को जल्द सुनवाई के लिए आवेदन किया था. जिसे 6 मई के दिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्वीकार कर लिया है और अब 26 मई को मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती मामले की सुनवाई की तारीख 29 जुलाई 2026 तय की थी. पिछली सुनवाई सरकारी वकील की तरफ से समय मांगे जाने की वजह से पूरी नहीं हुई थी. लेकिन अब मामले की सुनवाई 26 मई को होगी. राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई है.

राजेंद्र भारती पर धोखाधड़ी का मामला

दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर धोखाधड़ी से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था. जिसमें कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था. इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा दिल्ली कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी. जिसके चलते उनकी उन्हें विधायकी से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इसके बाद उन्होंने सजा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जहां दो बार सुनवाई टल गई थी. हाईकोर्ट ने अगली तारीख 29 जुलाई तय की थी. लेकिन इस बीच राजेंद्र भारती ने मामले में जल्द सुनवाई की याचिका लगाई और मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की थी.

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राजेंद्र भारती की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की और पूर्व विधायक का पक्ष रखा. कपिल सिब्बल ने अदालत से मामले में जल्द से जल्द तारीख देने का आवेदन किया था. जिसके बाद अब कोर्ट 26 मई को मामले की सुनवाई करेगा.

राजेंद्र भारती की जा चुकी है विधायकी

राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट दोषी पाया था. उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी. लेकिन जमानत मिल गई थी. राजेंद्र भारती को कोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी पाया था. इस फैसले के बाद उनकी विधायकी पर संकट खड़ा हुआ. 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर राजेंद्र भारती की विधायकी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की तरफ से निरस्त कर दी गई. जबकि दतिया विधानसभा सीट को भी रिक्त घोषित कर दिया गया है. ऐसे में अब उनका पूरा मामला कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है.

अगर दिल्ली हाईकोर्ट से राजेंद्र भारती को राहत मिलती है और उनकी सजा पर रोक लगती है तो उनकी विधायकी बच सकती है. लेकिन अगर राजेंद्र भारती की सजा बरकरार रहती है तो फिर एमपी की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है.

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