MP कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय, 'ग्रासरूट' पर है राहुल गांधी का फोकस, होगा एक्शन

MP Politics News: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और उनकी दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद अब पार्टी नए एक्शन में दिख रही है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि अब एमपी कांग्रेस में जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है, राहुल गांधी के दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक के बाद स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं कि पार्टी अब जमीन से जुड़ी, सक्रिय और प्रभावशाली कार्यकारिणी तैयार करना चाहती है, यानि इस बार जिले की टीम जंबो नहीं, बल्कि सीमित और असरदार बनाने पर फोकस किया जा रहा है.

राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को दिए निर्देश

राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब संगठनात्मक संरचना सिर्फ पद भरने के लिए नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए की जाएगी, इसी के तहत अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से हर जिले में प्रभारी भेजे जाएंगे, जो कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया को नेतृत्व देंगे, जिलास्तर पर केवल उन्ही लोगों को स्थान मिलेगा, जो जमीन पर मजबूत पकड़ रखते होंगे और जिनका सामाजिक प्रभाव भी मजबूत होगा, वहीं इसके अलावा टीम में शामिल होने वाले नेताओं को सोशल मीडिया पर भी सक्रिए होना चाहिए. कांग्रेस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी संगठन का अहम हिस्सा मान रही है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सक्रियता को पदाधिकारियों के चयन में एक बड़ा मानदंड माना गया है.

जीतू पटवारी को निर्देश

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस बार टीम बड़ी नहीं बल्कि छोटी और असरदार होनी चाहिए. 100 से 150 लोगों की टीम नहीं होनी चाहिए, केवल सीमित संख्या में पद तय होने चाहिए. माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठक के बाद एमपी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी इसी सप्ताह भोपाल आ सकते हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी तथा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ मिलकर कार्यकारिणी गठन की दिशा में बैठक करेंगे.

दिवाली तक तैयार होगी टीम

कार्यकारिणी गठन के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस अब नए जिला प्रभारियों की नियुक्ति पर भी काम कर रही है, कई पुराने प्रभारी अब जिलाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, ऐसे में नए सिरे से प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, एक नई सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें जिलों में भेजकर संगठन को और सक्रिय बनाया जाएगा. कांग्रेस ने तय किया है कि दिवाली तक सभी जिलों की कार्यकारिणी बनकर तैयार हो जाए. इसके लिए संगठन स्तर पर एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिस हिसाब से सभी जिलाध्यक्षों को अपनी टीम बनानी होगी. यह प्रारूप एक रिपोर्टिंग ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा, जिससे पीसीसी और एआईसीसी दोनों स्तर पर कार्य की निगरानी हो सकेगी.

देखा जाए तो कांग्रेस अब चुनावी तैयारी से पहले संगठन को एक नई धार देने की दिशा में काम कर रही है, जिला कार्यकारिणी के जरिए पार्टी न केवल स्थानीय स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है, बल्कि युवाओं, सोशल मीडिया एक्टिव कार्यकर्ताओं और समाज में प्रभावशाली लोगों को भी संगठन में शामिल कर उन्हें जिम्मेदारी देना चाहती है. जिसका एक्शन दिल्ली में हुई बैठक के बाद दिखने लगा है.

