Guna News-गुना में दिग्विजय के बेटे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जयवर्धन सिंह को कांग्रेस ने बनाया जिला अध्यक्ष

Jaivardhan Singh-मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने सभी 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है. शनिवार को कांग्रेस की तरफ से नव निर्वाचित जिला अध्यक्षों का ऐलान किया गया है. इंदौर शहर से चिंटू चौकसे, इंदौर ग्रामीण से विपिन वानखेड़े को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वजिय सिंह के बेटे और राघौगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह को गुना का जिला अध्यक्ष बनाया गया है.

जयवर्धन सिंह अब एक साथ दो जिम्मदारियों को संभालेंगे.

विधायकों को बनाया जिला अध्यक्ष

कांग्रेस ने भोपाल शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल को रिपीट किया गया है. वहीं इस लिस्ट में विधायकों को जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है. जिसमें जयवर्धन सिंह को गुना, विधायक महेश परमार को उज्जैन ग्रामीण, विधायक संजय उईके को बालाघाट, विधायक ओंकार सिंह मरकान को डिंडोरी, विधायक सिद्धार्थ कुशवाह को सतना ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है.

जयवर्धन सिंह हैं विधायक

दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह वर्तमान में गुना की राघौगढ़ सीट से विधायक हैं. जयवर्धन सिंह लगातार तीन बार के विधायक है, इस सीट को सिंह परिवार की पुश्तैनी सीट माना जाता है. सूबे में जब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी उस समय जयवर्धन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था. 15 महीने चली इस सरकार में जयवर्धन सिंह को शहरी विकास और आवास मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

बने थे सबसे कम उम्र के मंत्री

बता दें कि जयवर्धन सिंह के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है. 32 साल की उम्र में वे मध्यप्रदेश के इतिहास के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने थे. राघौगढ़ की जनता जयवर्धन सिंह को महाराज कुंवर या छोटे बाबा साहेब के नाम से पुकारती है. नवंबर 2013 में जयवर्धन सिंह ने अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर विधायक बने थे.

