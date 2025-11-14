Advertisement
ग्वालियर में BJP का अंदरूनी घमासान, सांसद की गाड़ी के आगे लेट गए भाजपा नेता, बीच सड़क पर कहे अपशब्द

Gwalior News-ग्वालियर में बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाह और भाजपा नेता पप्पन यादव के बीच तीखी बहस हो गई. विवाद उस समय और बढ़, जब नाराज पप्पन यादव सांसद की गाड़ी के आगे लेट गए. इस घटना के बाद भारी हंगामा हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों में भी बहस और नोकझोंक देखने को मिली, जिससे स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई.

 

Nov 14, 2025
MP Politics-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के भीतर का अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ गया. बहोड़ापुर क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं को लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाह और बीजेपी नेता पप्पन यादव के बीच तीखी बहस हो गई, जो कुछ ही मिनटों में सड़क पर हंगामे में बदल गई. यह घटना तब हुई, जब सांसद भारत सिंह आनंद नगर पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य शिवराज यादव के पिता पप्पन यादव भी मौजद थे. जैसे ही सांसद निरीक्षण पूरा कर अपने वाहन की ओर बढ़े, पप्पन यादव अचानक उनके सामने आ गए और आग्रह किया कि वे क्षेत्र में फैली गंदगी और शौचालयों की खराब स्थिति को मौके पर जाकर देखें. 

सांसद के आगे लेटे बीजेपी नेता
सांसद ने इसे तुरंत देखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अचानक पप्पन यादव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और सीधा सांसद की गाड़ी के आगे सड़क पर लेट गए. इस अप्रत्याशित कदम से मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वे लगातार चिल्लाते रहे. उन्होंने कहा कि जनता की समस्या दूरी नहीं करेंगे, तो काहे के सांसद. 

दोनों के बीच गर्मागर्म बहस
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान पप्पन यादव और सांसद के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई और यादव ने सांसद के प्रति अपशब्द भी कहे. बीजेपी जैसे अनुशासनप्रिय दल में ऐसी स्थिति पहले कम ही देखने को मिलती है, जिससे पार्टी नेताओं के बीच भी असहजता फैल गई. सूत्रों का कहना है कि पप्पन यादव पिछले काफी समय से वार्ड की समस्याओं को लेकर नाराज चल रहे थे. गंदगी, कचरे के ढेर, खस्ताहाल शौचालय और विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कदम न उठाए जाने से उनका आक्रोश बढ़ता चला गया. 

मौके पर स्थिति हुई तनावपूर्ण
शुक्रवार को सांसद द्वारा समस्याओं को देखने से इनकार किए जाने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर लेटकर विरोध किया. स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण भी हो गई, क्योंकि दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई थी. बाद में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने समझाइश देकर पप्पन यादव को सड़क से उठाया. वहीं, पूरा घटनाक्रम देखकर सांसद भारत सिंह नाराज दिखे. 

जानिए कौन है पप्पन यादव
गौरतलब है कि विरोध करने वाले पप्पन यादव कोई आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि प्रभावशाली स्थानीय नेता और जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह यादव के पिता हैं. शिवराज ने पिछले चुनाव में निर्दलीय जीत हासिल की थी और बाद में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे. उनकी इस राजनीतिक सक्रियता के कारण पप्पन यादव का स्थानीय राजनीति पर भी मजबूत प्रभाव माना जाता है.

