Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3173502
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

MP में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के कामों की होगी समीक्षा, 15 से 18 अप्रैल तक चलेगा रिव्यू, जानिए प्लान

MP Politics: एमपी में कांग्रेस पार्टी अपने जिलाध्यक्षों के कामों की समीक्षा करने वाली है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सभी जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे. जिसके बाद कुछ अहम बदलाव भी हो सकते हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एमपी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की होगी समीक्षा
एमपी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की होगी समीक्षा

MP Congress Jila Adhyaksh: मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन को लेकर सक्रिए नजर आ रही है. पार्टी ने 71 जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की थी. अब इन जिलाध्यक्षों के कामों की समीक्षा होनी है. एमपी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जिलाध्यक्षों के कामों का रिव्यू करेंगे. जिन जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आएगी उन पर एक्शन भी देखने को मिल सकता है. हरीश चौधरी के अलावा वामसी रेड्डी भी आएंगे. जो इस समीक्षा में शामिल होंगे. खास बात यह है कि जिलाध्यक्षों की नियु्क्तियों के दो माह बाद ही उनके रिव्यू हो चुके हैं. जबकि इस बार की समीक्षा अहम मानी जा रही है. जिसकी पूरी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान तक जाने वाली है. 

15 से 18 अप्रैल तक होगी समीक्षा 

हरीश चौधरी 15 से 18 अप्रैल के बीच कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की समीक्षा की शुरुआत करने वाले हैं. वह पहले चार संभागों की समीक्षा करेंगे. जहां भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया जाएगा. जहां संगठन निर्माण और कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा आगे किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं और किस हिसाब से आगे की कार्ययोजना पर काम होगा. इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी. वहीं हरीश चौधरी और वामसी रेड्डी जिलाध्यक्षों को संगठन के हिसाब से काम करने के निर्देश भी देंगे. कांग्रेस पार्टी हर जिले में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और मुद्दों को उठाने की योजना पर काम कर रही है. जिसमें जिलाध्यक्षों का रोल सबसे ज्यादा अहम होने वाला है. इसी प्रक्रिया पर काम हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एमपी में कांग्रेस संगठन मजबूती में जुटी 

एमपी में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन मजबूती में जुटी है. जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद से ही एमपी में कांग्रेस पार्टी ने 21 हजार पंचायत कमेटियों का गठन कर लिया है. जहां कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बनकर तैयार हो गया है. जिलाध्यक्षों को ब्लॉक लेवल पर मजबूत करने की तैयारी चल रही है. जिसमें कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हर ब्लॉक स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारियों में भी जुटी हैं. जिसके लिए अभी से जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं 

संगठन में दिखेगा बदलाव 

माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस रिव्यू मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्षों को लेकर कुछ अहम डिसीजन भी ले सकती है. जिन जिलाध्यक्षों का रिव्यू उम्मीद के मुताबिक सही नहीं होता है. उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है. यही वजह है कि पार्टी लगातार संगठन के मामले में मजबूती दिखा रही है. क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लंबा समय हो चुका है.

ये भी पढ़ेंः गेहूं खरीदी पर सियासी संग्राम! किसानों के लिए मैदान में उतरे पटवारी-सिंगार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Politicsmp congress district presidents

Trending news

mp breaking news
MP Breaking News LIVE: बोरवेल में फंसे भागीरथ को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 10 अप्रैल की बड़ी खबरें
monalisa news update
महाकुंभ वायरल गर्ल निकली नाबालिग! NCST की जांच में बड़ा खुलासा, 2 राज्यों के DGP तलब
Shajapur News
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्या है सरकार का प्लान? स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया स्पष्ट
Shajapur News
शाजापुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, टीम के सामने दुकानदार की धमकी से सहमे लोग
sehore news hindi
टैंकर से नर्मदा नदी में प्रवाह किया गया 11000 लीटर दूध, वायरल वीडियो देख भड़के लोग
MP Police Constable final result 2026
पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 आउट, इस लिंक पर क्लिक कर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
Narayan Sai
2 करोड़ एलिमनी और शादी के 18 साल बाद तलाक, आसाराम के बेटे नारायण साईं की कहानी
mp news
गेहूं खरीदी पर सियासी संग्राम! किसानों के लिए मैदान में उतरे पटवारी-सिंगार
Indore News Hindi
1 साल के मासूम के गले में फंसी जिंदा मछली, फड़फड़ाहट से गले में बनाया घाव
bhind news
मासूम की चीखों से दहला भिंड! पत्नी के गहनों के लिए उजाड़ा सुहाग, घटना से कांपा इलाका