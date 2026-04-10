MP में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के कामों की होगी समीक्षा, 15 से 18 अप्रैल तक चलेगा रिव्यू, जानिए प्लान

MP Congress Jila Adhyaksh: मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन को लेकर सक्रिए नजर आ रही है. पार्टी ने 71 जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की थी. अब इन जिलाध्यक्षों के कामों की समीक्षा होनी है. एमपी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जिलाध्यक्षों के कामों का रिव्यू करेंगे. जिन जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आएगी उन पर एक्शन भी देखने को मिल सकता है. हरीश चौधरी के अलावा वामसी रेड्डी भी आएंगे. जो इस समीक्षा में शामिल होंगे. खास बात यह है कि जिलाध्यक्षों की नियु्क्तियों के दो माह बाद ही उनके रिव्यू हो चुके हैं. जबकि इस बार की समीक्षा अहम मानी जा रही है. जिसकी पूरी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान तक जाने वाली है.

15 से 18 अप्रैल तक होगी समीक्षा

हरीश चौधरी 15 से 18 अप्रैल के बीच कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की समीक्षा की शुरुआत करने वाले हैं. वह पहले चार संभागों की समीक्षा करेंगे. जहां भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया जाएगा. जहां संगठन निर्माण और कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा आगे किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं और किस हिसाब से आगे की कार्ययोजना पर काम होगा. इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी. वहीं हरीश चौधरी और वामसी रेड्डी जिलाध्यक्षों को संगठन के हिसाब से काम करने के निर्देश भी देंगे. कांग्रेस पार्टी हर जिले में सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और मुद्दों को उठाने की योजना पर काम कर रही है. जिसमें जिलाध्यक्षों का रोल सबसे ज्यादा अहम होने वाला है. इसी प्रक्रिया पर काम हो रहा है.

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एमपी में कांग्रेस संगठन मजबूती में जुटी

एमपी में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन मजबूती में जुटी है. जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद से ही एमपी में कांग्रेस पार्टी ने 21 हजार पंचायत कमेटियों का गठन कर लिया है. जहां कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बनकर तैयार हो गया है. जिलाध्यक्षों को ब्लॉक लेवल पर मजबूत करने की तैयारी चल रही है. जिसमें कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हर ब्लॉक स्तर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारियों में भी जुटी हैं. जिसके लिए अभी से जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं

संगठन में दिखेगा बदलाव

माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस रिव्यू मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्षों को लेकर कुछ अहम डिसीजन भी ले सकती है. जिन जिलाध्यक्षों का रिव्यू उम्मीद के मुताबिक सही नहीं होता है. उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है. यही वजह है कि पार्टी लगातार संगठन के मामले में मजबूती दिखा रही है. क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लंबा समय हो चुका है.

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